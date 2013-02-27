جدول 8 ساله ارسال لایحه بودجه به مجلس/ تاخیر لایحه 92 رکورد زد!

به گزارش خبرنگار مهر لوایح بودجه پیشنهادی سالیانه در طول دهه های گذشته همواره یکی از مهم ترین برنامه هایی بوده است که از سوی دولت ها برای تنظیم نحوه هزینه کرد کشور در طول یکسال ارائه می شود و از آنسو نیز به صورت ویژه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می گیرد و در نهایت با نظر نمایندگان و رای آنها، لوایح بودجه سالیانه نهایی و برای اجرا در اختیار دولت قرار داده می شود.

براساس آئین نامه داخلی مجلس نیز دولت موظف است هر ساله تا حداکثر نیمه آذرماه، لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی به مجلس ارسال کند. مجلس معتقد است بودجه سالیانه کشور نیازمند دقیق ترین بررسی ها، کارشناسی ها و ارزیابی ها است؛ از اینرو به دلیل زمانبر بودن این پروسه دولت باید در زمان مناسب آن را به مجلس تقدیم کند.

حضور روسای جمهور برای تقدیم لوایح بودجه

به دلیل اهمیت موضوع بودجه برای کشور و دولت ها، طی دهه های گذشته همواره روسای جمهور برای ارائه لایحه بودجه سالیانه خود شخصا در مجلس حاضر و آن را به رئیس مجلس تقدیم می کند و از آن پس در دستور کار نمایندگان برای بررسی و طی مراحل قانونی سپرده می شود.

هرچند نمایندگان حوزه های مختلف درباره لایحه بودجه اظهار نظر و بررسی انجام می دهند، اما مجلس برای اعمال کارشناسی های دقیق آن را در کمیسیون های تخصصی از جمله برنامه و بودجه ارزیابی می کند.

روسای جمهور کشور در دهه های گذشته در زمان ارائه لایحه بودجه در مجلس حضور یافته اند، از لایحه حرف زده اند و از خواسته های خود دفاع کردند. با این حال طی سال های اخیر تاخیر دولت در ارائه لوایح بودجه سالیانه مورد انتقاد و نارضایتی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

سریال نیمه تمام تاخیر در ارائه لایحه

نمایندگان می گویند اگر دولت به زمان مناسب ارائه لایحه بودجه به مجلس بی توجهی کند، این مسئله باعث سخت شدن بررسی ها و فشردگی مباحث در روزهای پایانی سال خواهد شد. مسئله تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه در سال های اخیر به یک سریال ناتمام تبدیل شده و دولت به صورت متوسط از سال 84 که لایحه بودجه 85 را به مجلس ارسال کرد تاکنون حداقل 40 تا 81 روز تاخیر داشته است.

هر ساله با آغاز نیمه دوم سال نمایندگان مجلس برخی مباحث را پیرامون ارسال به موقع لایحه بودجه مطرح و بر ضرروت توجه به زمان پیش بینی شده تاکید می کنند، با این حال پاسخ های روشنی از سوی دولت به درخواست های مجلسیان داده نشده و دولت در ارائه لایحه بودجه امسال در بهمن ماه سال گذشته، به نسبت 15 آذر مطرح شده در آئین نامه داخلی مجلس 57 روز تاخیر داشته است.

همچنین در اول اسفندماه سال 89 برای ارائه لایحه بودجه سال 90 نیز 75 روز تاخیر داشته است و این تاخیر در مورد لایحه بودجه سال 89 که در چهارم بهمن ماه سال 88 راهی مجلس شد، 49 روز تاخیر داشته است.

جدول 8 ساله تاخیر ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس

سال زمان ارسال لایحه تاخیر (روز) لایحه 85 84.10.25 40 لایحه 86 85.11.01 46 لایحه 87 86.10.17 32 لایحه 88 87.11.08 53 لایحه 89 88.11.04 49 لایحه 90 89.12.01 75 لایحه 91 90.11.12 57 لایحه 92 09.12.91 84

همانگونه که در جدول مشاهده می شود دولت های نهم و دهم در تمامی سال های فعالیت خود برای ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تاخیر داشته اند و نزدیکترین زمانی که دولت توانست لایحه بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال کند مربوط به لایحه سال 87 است که در 17 دی ماه 86 با 32 روز تاخیر به مجلس ارسال شد.

تاخیر تا آخرین لایحه بودجه

ارسال لایحه بودجه سال 92 حدود 84 رو تاخیر دارد و به نسبت 7 سال اخیر دارای بیشترین روزهای تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس است و تاکنون نیز رکورد سال های پیش تر از آن در تاخیر برای ارسال لایحه بودجه به مجلس شکسته شده است.

به هر صورت، تاخیرهای مکرر دولت در سال های اخیر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس باعث مطرح شدن بررسی بودجه یک دوازدهم و از این دست مسائل در سال های اخیر شده است. با این حال، دولت امسال با ثبت طولانی ترین تاخیر در ارسال لایحه بودجه سال 92 به مجلس، سریال نیمه تمام 7 سال اخیر خود را به اتمام خواهد رساند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور د با اشاره به تاثیرات نوسانات قیمت ارز و نفت در تنظیم لایحه بودجه، اهمیت تنظیم دخل و خرج کشور و در قالب بودجه سالیانه و اینکه برای تنظیم بودجه نیاز به بررسی های دقیقی است؛ زمان ارسال لایحه بودجه سال 92 به مجلس امروز چهارشنبه اعلام کرده بود که در این صورت آخرین لایحه بودجه ای دولت دهم با 84 روز تاخیر به مجلس رفت.

وی در عین حال لایحه بودجه سال 92 کل کشور را از طریق معاونت پارلمانی خود به مجلس ارسال کرد و خود برای ارائه آن در مجلس حضور نیافت. البته وی اعلام کرده بود که خود در روزهای بعد برای توضیح درباره آن به مجلس خواهد رفت. پیش از این همواره رئیس جمهور برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حضور یافته است.

این اقدام امروز دولت، باعث شد فریادهای درخواست "تذکر" از سوی برخی از نمایندگان مجلس بلند شود و برخی از آنها خواستار تذکر در این رابطه شدند.