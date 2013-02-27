به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور که امروز توسط دولت به مجلس تقدیم شد، 120 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده است که از این رقم، 90 هزار میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی برای سال آینده است.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعلام افزایش مبلغ یارانه نقدی در سال آینده توسط رئیس جمهور گفت: دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را پیش بینی کرده ولی تصمیم نهایی با مجلس است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: برحسب مواد قانونی، منابع هدفمندی در سال آینده بخشی برای اقشار گوناگون، بخشی برای تولید و بخشی نیز برای بودجه دولت ناشی از افزایش حامل‌های انرژی است.

وی از پیش بینی اختصاص 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه نقدی سال آینده خبر داد و گفت: اگر پیش بینی دولت در لایحه بودحه سال آینده توسط مجلس به تصویب برسد، یارانه نقدی در سال 92 افزایش می یابد و این یکی از راهکارهای کمک به معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنان است.

ممبینی ادامه داد: البته این موضوعات به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور بستگی دارد، ضمن اینکه باید به مشکلاتی که در فرایند اقتصاد ملی ناشی از تحریم‌ها داریم، توجه شود و اگر گره ای در کار است، آن را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه در رابطه با اجرای فاز هدفمندی یارانه ها جلساتی را در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، اظهار داشت: 120 هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها در لایحه 92 پیش بینی شده است که این میزان نسبت به اعتبار 66 هزار میلیارد تومان سال جاری افزایش نشان می دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: حدود 11 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل یارانه نان و کالاهای اساسی و یارانه تفاوت قیمت انرژی به ویژه برق و حدود 109 هزار میلیارد تومان نیز از محل حامل‌های انرژی خواهد بود.

وی افزود: 15 هزار میلیارد تومان برای اختصاص به تولید پیش بینی شده است که در صورت تصویب، 15 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به طرح‌های عمرانی اختصاص می یابد.

به گزارش مهر، اعتبار یارانه نقدی در سال جاری حدود 40 هزار میلیارد تومان است که قرار است این اعتبار براساس بودجه 92 به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. برهمین اساس، اعتبار این محل 125 درصد افزایش نشان می‌دهد. حال اگر به یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی فعلی 125 درصد بیفزاییم، مبلغ یارانه نقدی بیش از 100 هزار تومان در ماه به ازای هر نفر می‌شود.