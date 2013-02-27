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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

حجت الاسلام علي اکبر تبار:

رعایت حوق دیگران توسط افراد جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد

رعایت حوق دیگران توسط افراد جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد

اراک – خبرگزاری مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان دليجان با بیان اینکه برخی از افراد حقوق دیگران را ضایع می کنند گفت: رعایت حوق دیگران توسط افراد جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد.

حجت الاسلام نبي الله علي اکبر تبار در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از حقوق مهم انسان را رعایت حقوق شهروندی دانست و افزود: متاسفانه عده ای تنها به فکر منافع خود هستند و برای منافع خود حقوق و آزادی دیگران را تباه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اخلاق موجب اعتدال روحي و رواني می شود يعني فرد مسلمان با رعايت اصول اخلاقي راه افراط و تفريط را دنبال نمی کند تصریح کرد: بايد فرهنگ سازي کرد که مردم و حاکميت بر پايه اخلاق و توجه به بايدها و نبايدهاي اخلاقي و رعایت حقوق دیگران به سوي انسجام بروند.


حجت الاسلام علي اکبر تبار اظهارداشت: پيامبر اکرم(ص) علوم را به سه دسته تقسيم مي کند يکي علمي که آگاه بودن آن و آگاه نبودن آن هيچ تأثيري ندارد(مثل اشعار عربي)ديگري علمي که معرفت خدا و پيامبر و امامت و معاد که زيربناي فکري انسان موحد است.

وی همچنین ادامه داد: اين بحث بسيار مهم يعني نقش اخلاق در روابط اجتماعي به خصوص در قضيه همبستگي ميان انسانها بايد در تمامي سطوح از عوام و توده‌هاي مردم تا رهبران و حاکمان استقرار يافته و عملي شود.

حجت الاسلام علی اکبر تبار اظهار داشت: رعایت اخلاق اسلامی در هر زمان صفتی نیکو به شمار می آید که فارغ از گرایشات دینی انسانیت آدمی آن را اقتضا می نماید.

وی تصریح کرد: از دیگر سو بر کسی پوشیده نیست که اخلاق از مسائلی است که مورد اهتمام و توجه تمامی ادیان آسمانی از جمله اسلام نیز می باشد که تمسک به آن شرط اساسی برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت و رسیدن به قرب خداوند عزوجل است.
 

کد مطلب 2007831

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