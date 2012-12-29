آموزش اشتباه و پایه آموزشی ضعیف دلیل عدم رعایت حقوق متقابل در جامعه است

علیرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بحث حقوق متقابل در یک بستر شکل می گیرد، لذا یادگیری و رفتار اجتماعی به عوامل و کارگذاران جامع پذیری بر می گردد و اگر عوامل جامع پذیری و کار گذاران جامعه نتوانسته باشند روابط اجتماعی را در سطح مطلوب آموزش داده باشند آن زمان می توان انتظار انعکاس آن آموزش ها را در رفتار افراد داشته باشیم.

وی افزود: اما اگر آن آموزش ها در رفتارافراد دیده نشود یا اگر کمرگ باشد نشانه جامع پذیری ضعیف افراد است. پس به این معنی است اگر در جامع آن آموزش ها خوب جواب دهد قطعا رفتار افراد در جامعه خوب است.

قاسمی ادامه داد: جامعه امروز ایران در حال گذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه صنعتی است در نتیجه طبیعی است که کارگذاران جامع پذیری موفق عمل نکنند یا در آموزش های آنها تعارض باشد و در نتیجه افراد در روابط اجتماعی دچار سردرگمی شوند.

جاممع شناس کرمانشاهی گفت: به عنوان مثال امروزه آحاد مردم به خصوص کودکان و نوجوانان در معرض رسانه های گروهی هستند که بسیاری از موضوعات رسانه با محتوای برنامه های مدرسه و خانواده هماهنگ و هم سو نیستند.

وی افزود: گروه های هم سن و سال هم مسیر جداگانه ای دارند و فرد را در پیدا کردن شکل درست روابط اجتماعی دچار سردرگمی کرده چرا که برای دست یافتن به شکل درست روابط اجتماعی باید خانواده مدرسه، رسانه های گروهی و گروه های هم سن و سال هم جهت بوده و تقویت کننده هم باشند.

قاسمی تصریح کرد: انعکاس این ضعف و ناهماهنگی بین عوامل جامع پذیری را در تعاملات اجتماعی به وضوح می بینیم برای اصلاح و بهبود تعاملات و روابط اجتماعی باید برنامه ای برای نزدیکتر ساختن جهت گیری های آموزشی مدرسه و خانواده تمهیداتی فراهم شود تا کودکان ما دچار تعارض در روابط اجتماعی نشده و فرایند جامع پذیری موفق عمل نمایند.

وی افزود: اگر خانواده، مدرسه و رسانه ها هم سو باشند جریان جامع پذیری موفق می شود، و آن زمان می توان انتظار داشتن یک جامعه قانون پذیر را داشت.

مدرس دانشگاه ادامه داد: به نظر می رسد رسانه ها جدا از رسانه های برون مرزی و حتی در بعضی مواقع باعث تشدد فرهنگی و سردرگمی کودکان و نوجوانان می شود .

وی ادامه داد: چرا که زمان پخش بعضی فیلم ها و سریال ها طوری است که کودکان ما آنها را می بینند و هیچ توضیحی درباره مناسب نبودن آنها برای سنین خاص ارائه نمی شود، در این فضا طبیعی است که فرد به خوبی نتواند حقوق دیگران را رعایت کند و در زمینه های مختلف از خانواده و مدرسه تا رسانه ها آموزش هایی لازم برای بلوغ روانی و اجتماعی ارائه نمی شود.

قاسمی گفت: ما کودکانمان را صرفا با بلوغ جسمی بار می آوریم و آشنا می سازیم و به بلوغ روانی و اجتماعی آنها بهای لازم داده نمی شود.

وی افزود: لازم است مهارت های زندگی به شکل های مختلف و به سطوح مختلف سنی ارائه شود تا ما انتظار رعایت حقوق متقابل را داشته باشیم متاسفانه رعایت نکردن حقوق متقابل به شکل هنجار در آمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان گفت: برای اصلاح این رفتارها و رعایت شدن حقوق متقابل در جامعه امروز باید از پایه این رفتارها اصلاح شود تا آثار آن را در رفتار کودکان ببینیم.