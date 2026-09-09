به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شش نشریه علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق آیین نامه نشریات علمی مصوب ۹/۲/۱۳۹۸، در ارزیابی سال ۱۴۰۴ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه علمی «بینالمللی» شدند.
این نشریات عبارتاند از:
مهندسی عمران امیرکبیر
مهندسی مکانیک امیرکبیر
AUT Journal of Electrical Engineering
AUT Journal of Modeling and Simulation
AUT Journal of Mathematics and Computing
AUT Journal of Mechanical Engineering
کسب این رتبه، بیانگر جایگاه علمی و کیفیت فعالیتهای پژوهشی این نشریات و حاصل تلاش و همکاری مستمر مدیر مسئول، سردبیران، اعضای هیئتهای تحریریه، دبیران تخصصی، داوران و سایر دستاندرکاران نشریات دانشگاه است.
ارتقای رتبه علمی نشریات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گامی مؤثر در راستای تقویت جایگاه علمی دانشگاه، افزایش حضور بینالمللی و توسعه انتشار دستاوردهای پژوهشی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به شمار میرود.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر این موفقیت را به جامعه دانشگاهی، اعضای هیئتهای تحریریه و تمامی دستاندرکاران این نشریات تبریک میگوید.
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