به گزارش خبرنگار مهر، بتهوون نمادی بزرگ و موضوعی جذاب برای نویسندگان و تصویرسازان بوده است. او می‌توانسته نیرو، ضعف، ناکامی و کوچکترین رنج‌های خود را در دنیای اثیری هنر تحمل کند و به خاطر همین است که برای همیشه نمونه اعلای هر هنرمندی خواهد ماند.

آثار بتهوون که دنیایی را تسخیر کرده به آثار هیچ موسیقیدان دیگری شبیه نیست. با این حال بسیاری از معاصران بتهوون از او هیچ درک نکرده‌اند و او را موجودی دیوانه پنداشته‌اند. چیزی که باعث تعجب است، عدم درک مردم نیست بلکه بردباری و خونسردی دوستانش در عدم تشخیص و تمیز نبوغ اوست.

امیل لودویگ نویسنده کتاب «بتهوون» بزرگی بتهوون را از پس مدارک، نامه‌ها، سخنان و هر کلمه و نگاه کشف کرده و به جزئیاتی که در زندگی او اهمیت داشته، پرداخته است.

او با غور در اسناد، خاطرات و مدارک به‌جا مانده، از جوانی تا پیری بتهوون را دنبال می‌کند و تصویری دقیق و پرجزئیات از این نابغه موسیقی ارائه می‌دهد. متن کتاب بیان یک سرگذشت حزن‌انگیز نیست، بل مبارزه یک مرد سرسخت و لجوج است که تمام موانعی را که یا خودش ایجاد کرده و یا سرنوشت فراراهش نهاده بود، از بین برد و مغلوب خود کرد.

کتاب 392 صفحه‌ای «بتهوون» که از پنج فصل دوران تلخ جوانی، پیروزی، استاد، درنگ و عزلت - بانضمام اصطلاحات و نمایه - تشکیل شده، با بهای 14 هزار و 900 تومان از سوی کتاب پارسه راهی بازار نشر شده است.