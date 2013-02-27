تلاش احزاب ایتالیا برای خروج از بن بست سیاسی/ احتمال برگزاری انتخابات مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احزاب پیروز در انتخابات ایتالیا تلاش برای تشکیل دولت را آغاز کردهاند اما ممکن است تلاش آنها به نتیجه نرسد.

هر چند "پیر لوئیجی برسانی" رهبر ائتلاف چپ میانه توانسته رای اکثریت را در مجلس کسب کند اما با توجه به آنکه در مجلس سنا نتوانسته رای اکثریت را کسب کند به ناچار باید به دنبال ائتلاف با دیگز احزاب پیروز در انتخابات باشد.

"سیلویو برلوسکنی" رهبر ائتلاف راست میانه و نخست وزیر سابق ایتالیا، نیز وضعیت مشابهی دارد و احتمال ائتلاف وی با برسانی بسیار ضعیف است.

در این میان احتمال آنکه برلوسکنی با "بپه گریلو" رهبر گروه پنج ستاره، که توانسته به تنهایی و بدون ائتلاف با احزب دیگر، آرای خوبی در مجلس کسب کند بسیار زیاد است.

اما گریلو اعلام کرده که در صورت شکل گرفتن دولت جدید، این کابینه بیش از شش ماه دوام نخواهد آورد.

اما در این میان یک گزینه جایگزین وجود دارد و آن اینکه در ماه های آتی بار دیگر انتخابات پارلمانی درایتالیا برگزار شود اما هم برلوسکنی و هم برسانی اعلام کرده اند که تمایلی برای برگزاری مجدد انتخابات ندارند.