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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

آیت‌الله حسینی شاهرودی:

معماران با تعهد ایمانی کشور را به سوی اصول اسلامی هدایت کنند

معماران با تعهد ایمانی کشور را به سوی اصول اسلامی هدایت کنند

اصفهان – خبرگزاری مهر: آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی گفت: مهندسان و معماران با تعهد ایمانی و استعداد سرشار ایرانی خود آینده کشور اسلامی را به سمت و سوی اصول اسلامی هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی از مراجع تقلید ظهر چهارشنبه در پیامی به دومین همایش ملی شهر اسلامی در اصفهان که در حال برگزاری است، اظهار داشت: باید در شهر اسلامی مبانی فرهنگ و آداب اسلامی رعایت شود تا شهروندان و فرزندان اسلام با مبانی و شرع اسلام، آشنا باشند.

وی با اشاره به اینکه نمادها و رهاوردهای فرهنگی غرب در شهرسازی و معماری با فرهنگ اصیل اسلامی همخوانی ندارد، افزود: از مهندسان و معماران انتظار می‌رود که با تعهد ایمانی و استعداد سرشار ایرانی خود آینده کشور اسلامی را به سمت و سوی اصول اسلامی هدایت کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی تاکید کرد: حفظ صیانت خانواده، مسئله اصیل، حیاتی و آینده‌ساز است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در ساختار درونی و بیرونی خانه‌ها انعکاس پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد دومین همایش ملی شهر اسلامی همایش منشأ اثر و گامی عالی در توجه به اصول و مبانی اسلام باشد.

به گزارش مهر این پیام توسط آیت‌الله عبدالهادی شاهرودی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان قرائت شد.

کد مطلب 2007939

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