اعتراف اشغالگران قدس به بی تاثیر بودن تحریم های اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم، از همپیمانان غربی خود خواست بر فشارهای خود به ایران برای متوقف کردن فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن بیفزایند.

در بیانیه ای که همزمان با انجام مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در قزاقستان از سوی دفتر نتانیاهو منتشر شده از حامیان غربی تل آویو خواسته شده تحریم های جدیدی را در زمینه نظامی علیه ایران اعمال کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده جامعه جهانی(آمریکا و متحدانش) باید با تشدید تحریم ها علیه ایران، تاکید کند که در صورت ادامه برنامه هسته ای اش تحریم های جدید را در زمینه نظامی علیه این کشور اعمال می کند.

به ادعای نتانیاهو، جامعه جهانی باید با این اقدام خود به ایران بفهماند که باید خواسته های بین المللی را اجرا کند. گفتنی است این بیانیه به عنوان واکنش سراسیمه دولت صهیونیستی به مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 در پایتخت قزاقستان به شمار می رود.