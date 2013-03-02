به گزارش خبرنگار مهر، گناوه یکی از بنادر پررونق ایران در شمال استان بوشهر واقع شده که به علت برخورداری از سواحل زیبا و داشتن بازارهایی با تنوع جنس بالا هر ساله شاهد حضور گردشگران بسیار زیادی از نقاط مختلف کشور به‌ویژه در ایام نوروز و روزهای پایانی سال است.

بازار گناوه محلی مناسب برای خرید و فروش اجناس خارجی است که این شهر را در برخی تعابیر به دبی ایران مطرح کرده است و انگیزه بسیاری از گردشگران نیز برای سفر به این شهر استفاده از بازار این شهر است و با وجودی که امسال با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت اجناس خارجی نیز افزایش یافته است ولی باز هم این بازار دارای قیمت‌هایی مطلوب تر از دیگر نقاط است و می‌تواند مسافران نوروزی را به خود جلب کند.

هر چند در گذشته مسافران نوروزی در این شهر با مشکلاتی واجه بودند ولی در سال‌های اخیر شاهد کارهای زیرساختی بسیار خوبی در این شهر هستیم و مسافران نوروزی با انگیزه و شرایط بهتری در گناوه حضور می‌یافتند و در سال جاری نیز کارهای بسیار خوبی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این شهر صورت گرفته است.

ایجاد شرایط لازم برای اسکان مسافران نوروزی در شرایط اضطراری

رضا محمدي شهردار بندر گناوه در زمينه برخي تمهيدات صورت گرفته براي ايام نوروز 92 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان برنامه‌ریزی صورت گرفته تا از ظرفیت مدارس، مساجد و حسینیه‌ها در شرایط بحرانی و اضطراری استفاده شود.

وی گفت: در خصوص اسکان مسافرین در شرایط اضطراری در مصلی با امام جمعه گناوه مکاتبه خواهد شد و در صورت موافقت ایشان این امر کمک زیادی به بحث اسکان مسافرین در زمان مدیریت بحران می کند.

محمدي ادامه داد: همچنين در این زمینه با هماهنگی با تمام ادارات تلاش می‌کنیم تا از سالن‌های ورزشی آنها در مواقع بحرانی استفاده کنیم.

وی با اشاره به بحث پارکینگ خودروهای مسافران اسکان یافته در ساحل بیان داشت: در قسمت جنوب ساحل زمینی به این امر اختصاص داده شده که تسطیح و آماده می‌شود تا به پارکینگی بزرگ برای خودروهای مسافران نوروزی تبدیل شود و اگر بخش خصوصي هم مدیریت آن را بر عهده بگیرد، کار بهتر پیش می‌رود.

بهبود وضعیت ترافیکی گناوه/ رفع نقاط حادثه‌خیز

شهردار گناوه با اشاره به نصب چراغ راهنمایی در چندین نقطه حادثه خیز شهر قبل از ایام نوروز اضافه کرد: در سه راهی امامزاده، باباعلیشاه و آزمایشگاه فارابی تا قبل از ایام عید، چراغ راهنمایی نصب مي‌شود و از شرایط خطرآفرین فعلی خارج خواهیم شد و اصلاح چراغ‌های راهنمایی را هم در دستور کار داریم.

محمدی بیان داشت: در زمینه روشنایی نوار ساحلی نیز کاری بزرگی با اعتبارات دولتی در حال شکل‌گیری است و استانداری بوشهر هم به شدت در حال پیگیری این امر است.

وي افزود: پیمانکاری نیز در این زمینه انتخاب شده تا در نوار ساحلی بندر گناوه یک روشنایی قابل قبول با نورپردازی جدیدی ایجاد کنیم و کار آغاز شده و از آنها قول گرفته‌ايم که هم نوار ساحلی و هم پارک‌های مستقر در ساحل گناوه نورپردازی شود.

شهردار بندر گناوه خاطرنشان کرد: معادل 350 میلیون تومان تجهیزات ترافیکی و اقلام مبلمان شهری از اصفهان خریداری کرده‌ایم که در شهر گناوه نصب خواهد شد.

محمدي گفت: با اين تجهيزات ترافيكي و مبلمان شهري بخشی از این نیاز ما در این قسمت‌ها مرتفع خواهد شد که 150 میلیون تومان از این تجهیزات تنها تجهیزات ترافیکی است.

وي ادامه داد: بخشی از این هزینه‌ها از درآمدهای داخلی شهرداری و بخش دیگر از اعتبارات استانی است که با حمایت فرمانداری گناوه اختصاص یافته است.

محمدي گفت: پیش بینی کرده ایم که حدود سه تن کیسه زباله برای جمع‌آوری زباله‌ها در ساحل شهر در ایام نوروز مورد نیاز است که دستور خرید و ذخیره سازی آنها صادر شده تا مشکل خاصی در این زمینه در ایام نوروز نداشته باشیم.

نورپردازی سواحل و رستوران‌های ساحلی

شهردار بندر گناوه ابراز داشت: پیشنهادهایی هم در زمینه نورپردازی به رستوران های موجود در ساحل شهر داده شده که در ایام نوروز اقدام به نورپردازی خاص و زیبایی برای رستوران های خود کنند.

وی بيان داشت: با اخذ مجوز از تمام دستگاه‌های مربوطه زمین و ساختمان مخروبه‌ای را که مربوط به شیلات بوده و تبدیل به نیزار شده بود، با استناد به ماده 110 قانون شهرداری‌ها از شیلات باز پس گرفته و اقدام به تسطیح و پاکسازی آن مکان کردیم.

محمدي خاطرنشان ساخت: قصد داریم این نقطه را به پارکینگی بزرگ برای ایام نوروز تبدیل کنیم و بخش خصوصی همین حالا کار را شروع کرده است.

شهردار بندر گناوه گفت: نورپردازی درختان بلوار ورودی شهر را داریم که چراغ‌های آنها را خریداری کرده‌ایم و هرس درختان انجام شده و تمام جداول و خیابان‌های سطح شهر نیز در حال رنگ‌آمیزی شدن هستند.

وی تاکید کرد: برای ایام نوروز در بحث‌های فرهنگی هم برنامه‌هایی طراحی شده است و برنامه‌های تلویزیونی متعددی در زمینه فعالیت‌های شهرداری گناوه تهیه شده و می‌شود که از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد.

محمدي متذكر شد: در بلوارهای ورودی شهر گناوه شامل بلوار ولیعصر و امام علی(ع) و حتي بلوار ساحلی (خلیج فارس) پرچم‌های رنگی نصب می‌شود که دستور خرید داده‌ایم و كار خريد آغاز شده و شاهد منظر جدیدی از این خیابان ها در ایام نوروز خواهیم بود.

وي ادامه داد: چندین پل عابر پیاده در نقاط پر ترافیک و حادثه خیز شهر گناوه در راستای بهبود سیمای شهری و مرتفع شدن مشکلات ترافیکی و همچنین بحث درآمد زایی در آینده‌ای نزدیک خریداری شده و نصب خواهد شد.

شهردار بندر گناوه در پايان گفت: جانمایی چند پل انجام شده و پیگیر هستیم که بتوانیم این امر را هر چه سریع‌تر محقق كنيم.

دشت‌های سبز و سواحل ماسه‌ای

جاذبه های گردشگری شهرستان گناوه که در این فصل با فرشی از علفزارها و گل‌های بهاری از دامنه‌ کوه‌های زاگرس در شرق تا کرانه خلیج نیلگون فارس در غرب آراسته شده سیاحان و گردشگران را به سوی خود فرا می‌خواند.

طبیعت سحرانگیز شهرستان‌های شمالی استان بوشهر در امتداد جلگه حاصل‌خیز خوزستان همه ساله برخلاف دیگر مناطق کشور در فصل زمستان پذیرای بهار است، به طوری که هنوز نیمه دوم آخرین ماه زمستان فرا نرسیده دشتها مملو از گل‌های رنگارنگ بهاری است، درختان شکوفه داده‌اند و نخیلات که همچون کمربند سبزی بسیاری ازشهرها و روستاهای این منطقه را در بر گرفته‌اند، به‌ ثمر نشسته‌اند.

سواحل ماسه‌ای خلیج فارس در شهرستان گناوه که مملو از صدفهای دریایی است و مرغان دریایی با صداهای عجیب و غریب خود برای یافتن طعمه‌ای در آن جولان می‌دهند، جاذبه دیگری از طبیعت زیبای این منطقه است.

وجود آثار واماکن تاریخی ومذهبی که با سبک اصیل ایرانی وباقدمتی دیرینه در این مناطق بجا مانده و کارگاههای صنایع دستی نظیر لنج‌سازی ، گرگوربافی و گبه‌بافی از دیگر جاذبه‌های این مناطق شمالی استان بوشهر است.

پهلوگیری شناورهای تجاری و ماهیگیری در لنگرگاه‌ها و هیاهوی صیادان و ملوانانی که آبزیان صید شده را از انبار شناورها تخلیه می‌کنند و بارهای تجاری را در گمرک پیاده میکنند برای گردشگران توجه‌برانگیز ودیدنی است.

مجاورت شهر گناوه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تعاملات گسترده تجار این بندر با کشورهای عربی را در پی داشته است و معاملات تجاری بین بازرگان کشورهای عربی با تجار و بازاریان گناوه، این بندر را به یکی از پر رونق‌ترین بازارهای ایران بدل کرده است.

بازارهای گسترده و تجار متعدد بند گناوه سبب شده است تا بازار این بندر توان بالایی برای تامین اجناس خارجی مورد نیاز مردم و مسافران و گردشگران را در این شهر فراهم کرده است.

هر ساله خیل عظیم مسافران نوروزی که به استان‌های جنوبی کشور سفر می‌کنند، برای خرید به بازار گناوه می‌روند تا خرید خود را انجام دهند و رهاوردی مناسب با قیمتی نازل را تهیه کنند.

اغلب اجناس موجود در بازار گناوه وارداتی هستند و این بازار به بازار اجناس خارجی معروف است. اجناس خارجی مارک‌دار و یا بی‌مارک به وفور در این بازار یافت می‌شود.

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گزارش: حسین غلامی