به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته و پیش از برگزاری دیدارهای دوم مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر، سازمان لیگ فدراسیون با لحاظ کردن حساسیت دیدارهای این مرحله، مسائل ایجاد شده در خانه والیبال و سالن شهید گل عباسی ورامین و مشکلات مربوط به تماشاگران، اعلام کرد در صورت نیاز به برگزاری دیدارهای سوم در مرحله نیمه نهایی سالن 12 هزار نفری آزادی میزبان بازیها خواهد بود.

این در حالی بود که طبق جدول رده‌بندی در پایان مرحله دوره‌ای مسابقات والیبال لیگ برتر، تیم های پیکان تهران و متین ورامین به خاطر کسب جایگاه های اول و دوم میزبان دیدارهای سوم مرحله نیمه نهایی شده بودند. همین مسئله اعتراض این دو تیم به تصمیم اتخاذ شده را به همراه داشت.

در همین راستا مسئولان متین ورامین پیش از دیدار دوم خود برابر سایپا طی نامه‌ای به فدراسیون اعلام کردند در صورت نیاز به بازی سوم حاضر به حضور در سالن 12 هزار نفری آزادی نیستند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در دیدارهای دوم مرحله نیمه نهایی کار را برای تعیین فینالیست‌ها به بازی سوم کشیده است و این یعنی برگزاری این دیدارها در سالن 12 هزار نفری.

چهارشنبه گذشته در چارچوب دیدارهای دوم مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر پیکان در آمل موفق به شکست 3 بر 2 کاله شد و سایپا نیز در دیدار خانگی مقابل متین ورامین با همین نتیجه به برتری دست یافت. با توجه به پیروزی تیم‌های کاله و متین در دیدارهای اول، دیدارهای سوم تعیین کننده تیم‌های فینالیست خواهد بود. این در حالی است که متین ورامین در اعتراض به تصمیم سازمان لیگ برای بازی در سالن 12 هزار نفری اعلام انصراف کرده است و پیکانی‌ها نیز از این بابت معترض هستند. همین مسئله باعث شده تا سازمان لیگ تصمیم بگیرد طی نشستی با مسئولان تیم‌های حاضر در مرحله نیمه‌نهایی، تصمیم گرفته شده را مجددا بررسی و به نتیجه نهایی در مورد آن برسد.

منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با بیان اینکه این نشست به احتمال خیلی زیاد روز یکشنبه در محل فدراسیون برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: برای نظارت بر دیدار دوم تیم‌های متین و سایپا در سالن انقلاب کرج بودم، تماشاگران هر دو تیم مشکل داشتند و کسی نمی‌توانست آنها را کنترل کند. افرادی مثل مصطفی کارخانه، نظری افشار و عندلیب تلاش زیادی در آرام کردن تماشاگران داشتند اما آنها بعد از 10 دقیقه سکوت دوباره شروع به توهین می‌کردند.

وی تصریح کرد: اینکه دیدارهای سوم مرحله نیمه نهایی در تهران باشد، به نفع همه تیم‌هاست. من معتقدم اگر تماشاگران متین روز بازی با سایپا در سالن کرج نبودند، مشکلات کمتر می‌شد و این تیم خیلی راحت می‌توانست ببرد. تماشاگران متین در طول بازی بارها به ضرر این تیم کار کردند. تیم متین در گیم پنجم با چهار اختلاف امتیاز جلو بود اما به خاطر مشکلاتی که تماشاگرانشان ایجاد کردند، بازی برای لحظاتی قطع شد. تماشاگران متین به جای اینکه این تیم را تشویق کنند، به سایپا توهین می‌‎کردند در حالیکه هیچ دلیلی نداشت چون تیمشان جلو بود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: بعد از پایان دیدار تیم‌های متین و سایپا،سرمربی تیم متین (مصطفی کارخانه) با من در مورد برگزاری دیدار سوم نیمه نهایی در ورامین صحبت کرد. او می‌گفت تضمین می‌کنیم که این بازی بدون مشکل برگزار شود اما از نظر من واقعا سخت است چون احتمال دارد به اندازه کافی برای کنترل امنیت این بازی از سوی فرمانداری ورامین نیرو داده نشود.

پورحسن با تاکید بر اینکه هر دو تیم پیکان و متین حق استفاده از امتیاز میزبانی در دیدارهای سوم نیمه نهایی دارند، خاطرنشان کرد: منکر این مسئله نمی‌شویم اما بازی سوم حساس است. در حالیکه شواهد نشان می‌دهد برگزاری این بازی‌ها در خانه والیبال و سالن شهید گل‌عباسی مشکل ساز خواهد شد. از نظر من شرایط لازم برای بازی سالم در این دو سالن مهیا نیست، به طور کلی می‌‎گویم همه اهل توهین هستند و منطقی کار نمی‌کنند.

وی یادآور شد: با همه اینها به احتمال زیاد روز یکشنبه نشستی باحضور مسئولان پیکان، سایپا، کاله و متین خواهیم داشت تا در مورد محل برگزاری دیدارهای سوم به نتیجه نهایی برسیم. هر چند نظر و تصمیم ما این است که این بازی‌ها در سالن 12 هزارنفری برگزار شود اما از طرفی هم می‌خواهیم حق به حقدار برسد.

"با همه اینها در صورت تصویب نهایی بازی در سالن 12 هزار نفری و نهایی شدن انصراف متین ورامین، آیا سایپا فینالیست خواهد بود"؟، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش پایانی مهر گفت: میزبانی حق متین است اما اگر این تیم در صورت تصویب بازی در سالن 12 هزار نفری حاضر به بازی نشود سایپا فینالیست خواهد بود، ضمن اینکه ورامینی ها جریمه می‌شوند.