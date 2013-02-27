درگیری برخی از هواداران تیم والیبال متین ورامین با نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم والیبال سایپای البرز و متین ورامین از ساعت 15 امروز در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم رفتند و در پایان نارنجی پوشان البرزی موفق شدند با نتیجه سه بر دو از سد حریف خود عبور کنند.

از حاشیه مهم این دیدار می توان به توقف بازی به خاطر قطع برق اشاره کرد.

در ست دوم این دیدار و در شرایطی که بازی در جریان بود برق ورزشگاه قطع شد و نزدیک به 15 دقیقه این دیدار متوقف ماند.

پس از برتری 3 بر2 سایپا مقابل متین، تماشاگران تیم متین به شدت به بازیکنان و مربیان تیم سایپا توهین کردند. برخی از تماشاگران ورامینی به زمین بازی بطری آب پرتاب کردند و برخی با ورود به زمین، علاوه بر پاره کردن بنرهای اطراف زمین، با نیروهای حراست و نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه درگیر شدند.

این درگیری‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که نزدیک به 100نفر از بانوان در سالن حضور داشتند.