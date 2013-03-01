به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه روسیا الیوم، ادواردو دل بوی معاون سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: همه کشورها باید از کمک نظامی به طرفهای درگیر در سوریه خودداری کنند، زیرا این کمکها، عاملی برای ادامه بحران در سوریه است.

دل بوی افزود: کمکهای تسلیحاتی به طرفهای درگیر در سوریه بی فایده است، زیرا راهکار نظامی راه به جایی نمی برد و بحران سوریه باید از راه گفتگو حل شود.

شایان ذکر است اظهارات این مقام سازمان ملل متحد و تاکید وی بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه در حالی بیان می شود که اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای کمک تسلیحاتی به گروههای مسلح در این کشور خبر داده است.