ادامه عملیات ارتش در مناطق مختلف / درخواست از مخالفان برای کنار گذاشتن سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد ارتش سوریه از گروههای مخالف خواسته است سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و در گفتگوهای ملی برای حل مسالمت آمیز بحران کشور شرکت کنند.



از سوی دیگر خبرگزاری سوریه به نقل از منابع سوری از عملیات ارتش در نزدیکی زندان مرکزی شهر الرقه و شهر الفروسیه و کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها خبر داد.

این منابع همچنین از عملیات یگانهای ارتش علیه افراد مسلحی که قصد نفوذ به الرقه از منطقه المشلب را داشتند، خبر دادند.

از سوی دیگر منابع نظامی اعلام کردند: نیروهای ارتش سوریه در عملیاتی در حومه حمص علاوه بر انهدام ادوات متعلق به گروههای مسلح، تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

سانا گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی در مناطق مختلف حومه ادلب در مناطق بزیت، القنیه، ، الصابونیه، النیرب، الحمامیات، المستریحه تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله محمود العمر و عمر خطاب را به هلاکت رساندند.

منابع سوری از عملیات ارتش در مناطق حجر الاسود، السبینه و الغوطه شرقی و کشته شدن احمد قاسم، علی عیسی المحمود، عرفان النقشبندی، احمد المنفوش، محمد الدومانی، سمیر الحلاق، احمد السید، هیثم الزرعی، محمد خلیفه، ایمن عبدالهادی، نجم الدین مطر و کمال رحال خبر دادند.