محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اصلی آلودگی هوا در کلانشهر تهران، شهرنشینی و استفاده بیش از اندازه از خدمات رفاهی است و با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال مردم از وسایل نقلیه شخصی زیاد استفاده می کنند که موجب آلودگی هوا می شود.

وی احتمال تعطیلی ادارات و مدارس شهر تهران در چند روز آینده را منتفی دانست و افزود: آلودگی هوا یکی از تبعات شهرنشینی و کلانشهر بودن است.

این مسئول در پاسخ به اینکه مجموعه استانداری چه راه حلی را در پیش رو دارد، گفت: باید از سوخت سالم استفاده و خودروها معاینه فنی شوند تا بتوان از آلودگی موجود کاست.

محمودی بر اصلاح معابر نیز تاکید و عنوان کرد: این مهم باعث کاهش ترافیک می شود همچنین باید تعداد پارکینگهای مورد نیاز نیز از سوی شهرداریها احداث شود.

معاون فنی و عمرانی استانداری تهران، نزدیک شدن به پایان عمر دولت دهم را دلیلی بر ایجاد خلل در انجام کارها ندانست و اظهار داشت: اولویت اول مسئولان اتمام پروژه های نیمه کاره است.

وی افزود: در این زمینه سعی می شود پروژه های مسکن مهر با فراهم آوردن تمام زیرساختهای مورد نیاز به شهروندان تویل شود.

این مسئول به افتتاح قطار شهری از مرقد امام(ره) تا فرودگاه، تکمیل چندین پل غیرهمسطح در سطح استان تهران، بهره برداری از تونل جاده هراز که این مسیر به صورت اتوبان مورد استفاده قرار بگیرد نیز اشاره کرد.