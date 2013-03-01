به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک با اشاره به نشست در آلماتی افزود: ایران همواره در نشست های مختلف با گروه 1+5 حسن نیت خود را به نمایش گذاشته و همه فعالیت های صلح آمیز هسته ای انقلاب اسلامی نیز در راستای قوانین و چارچوب آژانس اتمی انجام شده است اما غرب از این سخنان به دنبال اهداف دیگری است.

وی با بیان اینکه حسن نیت ایران بار دیگر در نشست با 1+5 در آلماتی به افكار عمومی و تصمیم گیران و اعضای آژانس ثابت شدتصریح کرد: دنیا به ویژه كشورهای غربی باید خواسته های به حق ایران اسلامی را در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای پذیرا شوند.

شعار ما انرژی هسته برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچکس

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه شعار ما انرژی هسته برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچکس است، افزود: ما معتقدیم که باید انبارهای متراکم از سلاح‌های هسته‌ای در برخی از کشورهای جهان از بین برود و در این زمینه نباید تبعیضی قائل شد.

وی با تاکید بر اینکه ما از حق مسلم خود کوتاه نخواهیم آمد و بدنبال ساخت سلاح هسته‌ای هم نیستیم، افزود: رهبر انقلاب عنوان کردند که اگر ایران بدنبال ساخت سلاح هسته‌ای بود هیچکس نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد.

امام جمعه اراک بیان كرد: فعالیت غیر صلح آمیز هسته ای بر اساس فتوای صریح و روشن رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط ایران حرام است و كشور تنها برای استفاده صلح آمیز در این دانش فعالیت و حركت كرده است.

دنیا باید حق مسلم ایران را به استفاده صلح آمیز از انرژی پذیرا شود

وی اضافه کرد: دنیا باید حق مسلم ایران را به استفاده صلح آمیز از انرژی پذیرا شود زیرا این دانش با استفاده از توان بومی و تلاش دانشمندان جوان كشور حاصل شده است.

وی اظهار كرد: در نشست های آتی ایران با گروه 1+5 افق های روشنی با نتایج نشست آلماتی پیش بینی می شود كه این مهم نشانگر اهداف صلح جویانه ملت ایران در استفاده از انرژی هسته ای است.

نماینده ولی فقیه عنوان کرد: انقلاب اسلامی همواره خواهان گفتگو و رفتار انسان دوستانه و تلاش برای تثبیت صلح پایدار در جهان و خاورمیانه است و این موضوع را در 34 سال گذشته با اقتدار به نمایش گذاشته است.

تقدیم لایحه بودجه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی

وی در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان خطبای جمعه باید مشکلات مردم را بیان کنیم و دولت و مجلس باید در تصویب بودجه دغدغه معیشت و اقتصاد مردم را در نظر بگیرند.

آیت الله دری نجف آبادی ضمن درخواست از بازاریان و كسبه از افزایش قیمت كالای مورد نیاز مردم و رعایت انصاف خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز مردم نیز از خرید اجناس غیر ضروری و زینتی پرهیز كنند تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود.

وی صادارات همراه با بازاریابی جهانی و عرضه محصولات با كیفیت را راهكاری مهم در شكست تحریم های دشمنان دانست و اظهار كرد: این مهم از مطالبه های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم از بخش صنعت، تولید و دولتمردان است.

نماینده ولی فقیه در استان مركزی همچنین خواستار آشنایی بیشتر قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان با سیره، روش و شخصیت پیامبر اعظم (ص) شد و گفت: پیامبر اعظم (ص) انسان كامل است و حركت در فرهنگ نبوی جامعه را در برابر خطرات مختلف بیمه می كند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان كرد: صفت ها و شاخص های پیامبر اعظم (ص) به روشنی در قرآن عزیز بیان شده است كه باید این مهم در جامعه احیا شود.