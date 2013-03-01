یزدان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری همایش مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان فرصتی برای هم اندیشی فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به ابتکار مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در برگزاری این گردهمایی بیان داشت: فعالیت این مجمع با هدایت و راهنمایی نماینده ولی فقیه در لرستان زمینه حضور هر چه بیشتر جوانان در عرصه های مختلف را فراهم آورده است.

سهرابی با بیان اینکه تشکیل مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان یکی از ابتکارات ارزشمند در این حوزه بوده است، افزود: در قالب این مجمع جوانان متعهد، خلاق و ارزشی گرد هم آمده تا در مسیر تبیین منویات رهبری در حوزه جوانان گام بردارند.

دبیر گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان همچنین با اشاره به روند برگزاری این گردهمایی گفت: در این گردهمایی که با محوریت جوانان برگزار می شود کارشناسان این حوزه، مسئولان ملی و مدیران ارشد استانی حضور خواهند داشت.

سهرابی یادآور شد: تا کنون بیش از300 نفر از فعالان فضای مجازی لرستان در سامانه گردهمایی به نشانی www.lrjavan.ir ثبت کرده اند که با روند کنونی پیش بینی می شود تعداد افراد در روزهای پایانی ثبت نام بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنان فرصت برای ثبت نام فعالان فضای مجازی در این گردهمایی وجود دارد، از علاقمندان خواست هر چه سریعتر در راستای ثبت نام در گردهمایی اقدام کنند.