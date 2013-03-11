هدایت جریانهای ضد دین فضای مجازی توسط آمریکا/ راهکار مقابله با هجمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در اولین گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان با اشاره به اینکه این گردهمایی توسط مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شده است، اظهار داشت: جوانان لرستانی بسیاری در فضای مجازی فعالیت می کنند به گونه ای که در این گردهمایی بیش از 450 فعال مجازی حضور دارند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یک پیوند اجتماعی بزرگ است که میلیونها انسان در سراسر دنیا را به هم متصل می کند، تصریح کرد: ورود اینترنت به زندگی بشر دنیای جدید و محیطی گسترده را خلق کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه در فضای مجازی انسان در سرزمینی بدون مرز به سر می برد، یادآور شد: انسان در فضای مجازی از فراسوی مرزها با فرهنگها و عقاید مختلف آشنا می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه فضای مجازی امکانات و مزایای بسیاری دارد، افزود: دسترسی سریع به گروهی از افراد در یک لحظه و امکان برقراری ارتباط تصویری با افراد در نقاط مختلف دنیا از جمله فواید فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی ابزاری برای پژوهش، تحقیق و دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی دنیا است، گفت: اینترنت و فضای مجازی این امکان را می دهد که افکار، اهداف و پیام خود را به سراسر دنیا برسانیم.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه فضای مجازی ابزاری وارداتی است و به رغم جنبه های سودمند آن می تواند بسیار آسیب زا باشد، اظهار داشت: اگر فضای مجازی مدیریت نشود و از آن به درستی استفاده نشود می تواند آسیبهای بسیاری را به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز ایجاد تزلزل و تردید در باورهای دینی از طریق القای شبه ها از معضلات فضای مجازی است، تصریح کرد: اغفال جوانان توسط افراد سودجو و با هویت نامعلوم، غیرقابل اعتماد بودن اطلاعات فضای مجازی، ایجاد مشکلات عقیدتی و اخلاقی و ... از دیگر معضلات فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اینکه اثرگذاری فضای مجازی بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت عظیم بسیار مهم است و باید در برنامه ریزیها به آن توجه ویژه شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک ایده و تفکر جدید به دنیا معرفی کرد، اظهار داشت: این ایده به سرعت در دنیا منتشر شد و مورد استقبال ملتهای آزاده و مردم تحت ستم قرار گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نتیجه انقلاب اسلامی تشکیل یک نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه است، یادآور شد: امروز این نظام به عنوان یک الگو در دنیا مطرح است و بیداری اسلامی در بسیاری از کشورها تحت تاثیر این انقلاب صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دشمنان از تاثیر انقلاب اسلامی احساس خطر کرده اند و هجمه های شدید خود را علیه انقلاب به کار گرفته اند، تصریح کرد: یکی از عرصه هایی که دشمنان از آن برای مقابله با تفکر اسلام استفاده می کنند فضای مجازی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه استکبار جهانی از فضای مجازی برای کوبیدن اسلام و انقلاب بهره می گیرد، افزود: امروز دشمنان به شدت در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی در دو حوزه دین و اخلاق به شدت فعالیت می کنند، ادامه داد: دشمنان به دنبال این هستند که دین را از زندگی مردم از بین ببرند و اخلاق انسانها را به فساد بکشانند.

وی با بیان اینکه جریانهای ضد دین و اخلاق در فضای مجازی با هدایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا شکل می گیرد، اظهار داشت: آمریکا پشتیبان پایگاه های اطلاع رسانی منحرف در دنیا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امروز شاهد توهین های مکرر توسط جاسوسهای استکبار جهانی و پرورش یافتگان رژیم صهیونیستی نسبت به پیامبر اعظم و امام هادی(ع) هستیم، یادآور شد: این هجمه ها به این دلیل است که دشمنان دریافته اند که اصل ولایت، انقلاب و اسلام آینده بشریت را تعیین می کند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در چنین شرایطی رهبر فرزانه انقلاب هوشمندانه وارد این عرصه شد و دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داد، گفت: فرمان تشکیل این شورا نشانه هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب بوده و این برای ما افتخار است.

وی با برشمردن راهکارهای مقابله با هجمه های دشمنان در فضای مجازی گفت: حضور فعال، خردمندانه و با بصیرت در فضای مجازی یکی از راهکارهای مقابله با هجمه های دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تولید نرم افزارهایی با محتوای غنی و جذاب از دیگر راهکارهای مقابله با دشمنان در فضای مجازی است، تصریح کرد: باید مطالب دینی در قالب جذاب و به صورت نرم افزار در دسترس همه قرار بگیرد.

حجت الاسلام میرعمادی تلاش برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان فعالان و نیروهای ولایی فضای مجازی را از دیگر راهکارهای مقابله با هجمه های دشمنان عنوان کرد و افزود: ما باید مجموعه نیروهایی که در فضای مجازی فعالیت می کنند را منسجم کنیم.

وی هدف از برگزاری گردهمایی فعالان مجازی لرستان را ایجاد انسجام در بین مدیران و فعالان فضای مجازی دانست و اظهار داشت: با ایجاد انسجام در بین فعالان مجازی یک موج فرهنگی در فضای مجازی ایجاد می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین حمایت مادی و معنوی از فعالان فضای مجازی را از دیگر راهکارهای مقابله با دشمنان در فضای مجازی دانست و ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم از جوانان ولایی و مومن که در فضای مجازی فعال هستند حمایت مادی و معنوی صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه همه این اقدامات برای این است که پیام اسلام و انقلاب به دنیا معرفی شود، یادآور شد: هدف ما این است که سخن حق را به دنیا معرفی می کنیم و به یاری خداوند پیروز این میدان خواهیم بود.

