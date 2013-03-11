ابتکار مجمع مشورتی جوانان لرستان/ نخستین گردهمایی فعالان فضای مجازی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در زمینه فعالیت های متعهدانه و موثر در فضای مجازی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان برنامه ریزی برای حضور در فضای سایبری را عملیاتی و در این راستا نخستین گردهمایی فعالان فضای مجازی لرستان آغاز شد.

اواخر سال گذشته بود که در سطح کلان با توجه به دغدغه های رهبر معظم انقلاب شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت تا به فعالیت ها در این حوزه جهت و سامان بدهد.

آنچه قابل توجه و حائز اهمیت است این است که شورای عالی فضای مجازی نخستین شورای عالی در زمان زعامت مقام معظم رهبری در کشور محسوب می شود که نشان از دغدغه ایشان و ضرورت حضور متعهدانه در فضای مجازی به منظور ترویج ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب دارد.

به هر روی با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی "مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان" در ادامه فعالیت های خود برنامه ریزی برای حضور هدفمند در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد.

در این راستا ابتدا پایگاه اینترنتی مجمع مشورتی راه اندازی شد و در گام دوم گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت. والبته فعالیتها در این حوزه به اینجا ختم نشد و کمیته فضای مجازی نیز در قالب مجمع با حضور جوانان فعال در این بخش شکل گرفت.

در این راستا دقایقی قبل نخستین گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان با حضور دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور و عضو شورای عالی فضای مجازی، معاون مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، جمعی از مسئولان استانی و همچنین بیش از 450 نفر از فعالان فضای مجازی لرستان آغاز شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در حاشیه آغاز این گردهمایی با اشاره به حرکت جدید مجمع مشورتی جوانان در برگزاری گردهمایی فعالان فضای مجازی بیان داشت: با توجه به تاثیرگذاری فضای مجازی روی افکار عمومی و جهت دهی افکار مردم باید از این فضا برای تبیین هر چه بیشتر آرمانها و ارزشهای انقلاب استفاده کرد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با اشاره به استقبال جامعه از دیدگاههای نو و ایده های جدید، عنوان کرد: از سوی دیگر جوانان فعال در فضای مجازی علاقمند هستند که تشکیلاتی ضمن ارائه آموزشهای لازم، به عنوان پشتوانه آنها در فضای مجازی مسیر فعالیت آنها را تقویت و هدایت کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخگویی به شبهات در زمینه های مختلف بیان داشت: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای موجود در فضای مجازی شبهات زیادی را متوجه دستاوردهای انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری و بصیرت مردم کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت استفاده از همین فضا برای پاسخگویی به این شبهات افزود: مجموعه جوانان متعهد در فضای مجازی می توانند در راستای پاسخگویی به این شبهات دینی، فرهنگی، اعتقادی و ...گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ایجاد آمادگی در جوانان برای پاسخگویی به این شبهه افکنی ها را از جمله اهداف این گردهمایی برشمرد و گفت: واکسینه کردن جوانان و ایجاد آمادگی برای مقابله با هجمه دشمن در فضای مجازی از دیگر اهدافی است که این گردهمایی و همچنین کمیته فضای مجازی مجمع مشورتی به دنبال آن است.

حجت الاسلام میرعمادی از فعالان فضای مجازی لرستان به عنوان یک مجموعه آماده برای دفاع از آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی یاد کرد و بیان داشت: این مجموعه در صورت تقویت و ارائه آموزشهای لازم می تواند گامهای موثری در راستای مقابله با هجمه دشمن بردارند.

بنابر این گزارش مجمع مشورتی جوانان لرستان به اهتمام نماینده ولی فقیه در لرستان تشکیل شده و دارای ثمرات و برکات فراوانی در حوزه جذب جوانان به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بوده است که این امر می تواند زمینه ساز تکثیر این مدل در دیگر استانها باشد.

در این راستا مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در طول سه سال گذشته سه برنامه و همایش بزرگ را برگزار کرده است.

روز 25 اردیبهشت ماه سال 89 نخستین همایش مجمع مشورتی جوانان لرستان به بار نشست تا همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت" با حضور آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری در خرم آباد برگزار شود.

مجمع مشورتی جوانان لرستان در ادامه فعالیتها با توجه به خلا موجود در زمینه نبود یک بانک اطلاعاتی از جوانان موفق لرستان نخستین"جشنواره تجلیل از 313 جوان برتر و برگزیده لرستان" را یک خردادماه سال 90 با حضور غلامعلی حداد عادل برگزار کرد.

در گام بعدی با تصمیم اعضای مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در لرستان همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" همزمان با 12 تیرماه سالجاری با حضور وزیر ورزش و جوانان به منظور تبیین منویات رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر معرفی "جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی به جهانیان" برگزار شد.

نخستین گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان چهارمین برنامه این مجمع محسوب می شود که دقایقی قبل با حضور فعالان فضای مجازی آغاز شد. در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی در 14 غرفه به منظور معرفی فعالیت ها در این حوزه دایر شده است.