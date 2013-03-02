ماشاالله احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشكر از همراهي همه مسئولان و مردم شهرستان ديلم با وي در ايام فرمانداري شهرستان ديلم اظهار داشت: خدمت به مردم شهرستان ديلم يكي از بزرگترين افتخاراتي است كه خداوند به بنده حقير عنايت كرد.

فرماندار سابق شهرستان ديلم سپس به بيان برخي از فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمان مسئوليت فرمانداري ديلم پرداخت و گفت: در اين مدت ما توانستم پيشرفت قابل توجهي را در بحث گاز رساني به شهر ديلم داشته با شيم.

وي بيان داشت: همچنين در زمينه گازرساني به بخش امام حسن و چندين روستاي بخش مركزي شهرستان ديلم نيز تلاش‌هاي بسيار صورت گرفت و اميد است كه در آينده پروژه گازرساني به اين نقاط پايان يابد.

احمدي ادامه داد: در زمينه اجرايي شدن مصوبه منطقه ويژه اقتصادي شمال استان نيز پيگيري‌هاي بسيار خوبي انجام پذيرفت و اراضي آن نيز به ميزان لازم جانمايي شد و مسئوليت اجرا و پيگيري آن بر عهده شركت شهرك‌هاي صنعتي استان است.

وي خاطرنشان ساخت: در زمينه ورزشي هم چندين سالن ورزشي در شهرستان ديلم به بهره برداري رسيده و تعدادي نيز در حال تكميل شدن هستند؛ همچنين آغاز عمليات استخر سرپوشيده و خوابگاه ورزشكاران شهرستان ديلم را با اعتبار یک‌ميليارد تومان داشتيم.

توسعه زیرساخت‌هایی گردشگری/ حضور دو میلیون مسافر

فرماندار سابق شهرستان ديلم اضافه كرد: در 12 روستاي بخش مركزي و امام حسن شهرستان ديلم طرح هادي روستاها اجرايي شده و محورهاي ورودي و خروجي شهرهاي ديلم و امام حسن نيز ساماندهي شد.

وي با اشاره به حوزه فرهنگي اظهار داشت: در اين مدت به كانون‌هاي فرهنگي هنري و مساجد توجه خاصي شد و چندين جشنواره فرهنگي هنري مثل جشنواره شعر محلي سنگار افتو و خاطره‌گويي دفاع مقدس برگزار و عمليات اجرايي سالن پلاتوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ديلم آغاز شد.

احمدي ادامه داد: ضرورت دارد تا بخش خصوصي به صورت جدي در حوزه گردشگري شهرستان ديلم حضور يافته وبه سرمايه گذاري دراين حوزه اقدام كند؛ چرا كه ورود سالانه بيش از دو ميليون گردشگر گواهي بر گفته ماست و بايد زيرساخت‌هاي گردشگري شهرستان توسعه يابد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر گمانه‌زني‌هايي وجود دارد كه به سمت مدير كلي يكي از دستگاه‌ها در استانداري بوشهر منصوب شويم، ولي تا به حال اين گمانه‌زني‌ها به قطعيت نرسيده است و ممكن است به سازمان جهاد كشاورزي استان برويم.

فرماندار سابق شهرستان ديلم در پايان گفت: به دليل سابقه خدمت در جهاد كشاورزي ترجيح مي‌دهم مثل گذشته در جهاد كشاورزي مشغول خدمت باشم و همچون گذشته خدمت‌گزار قشر پر تلاش جامعه يعني روستائيان باشم.