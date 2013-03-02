بازار عید تحت تاثیر سلیقه فروشندگان/ لزوم برگزاری کیفی نمایشگاه های بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، خرید شب عید از رسوم ریشه دار ایرانی است که با هدف همسو شدن با شکوفایی بهار طبیعت از اول اسفند ماه آغاز می شود. خرید ارزان، راحت و مطمئن از جمله ویژگی هایی است که مورد انتظار هر خریدار بوده و بدون توجه به کالای خریداری شده به تمامی موضوعات خرید اختصاص می یابد.

با این وجود گشتی در بازار اردبیل نشان می دهد بخشی از انتظارات ذکر شده شهروندان نسبت به نحوه خرید بی پاسخ مانده و دلالان برای رونق بازار خود بی توجه به خواسته عموم مردم بی نظمی هایی را در قیمت کالا ها به وجود آورده اند.

برخی از شهروندان معتقدند وجود چنین بی نظمی هایی به سادگی از نحوه خرید و فروش و قیمت گذاری کالاها مشاهده می شود.

یک شهروند اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین مشکلات فعلی مردم در هنگام خرید ارائه قیمت سلیقه ای برای یک کالا توسط فروشنده است.

قیمت متفاوت یک کالا در بازار

علی نصیری تصریح کرد: قیمت یک کالای مشخص در فروشگاههای مختلف متفاوت بوده و شائبه قیمت گذاری سلیقه ای کالا را تشدید می کند.

وی افزود: این موضوع در کالاهای لوکس و مصرفی اهمیت زیادی ندارد اما در کالاهای خوراکی و اقلام اساسی سبد خرید خانواده ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

نصیری معتقد است قیمت گذاری سلیقه ای حتی در مناطق مختلف شهر نیز به وضوح مشاهده می شود بطوریکه در بخش های مرفه نشین شهر قیمت کالاها حتی در سوپر مارکت ها بالاتر است.

کالاهای وارداتی دست دلال را باز گذاشته است

یک فروشنده لوازم خانگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قیمت گذاری سلیقه ای کالا در کالاهای وارداتی که مشابه ایرانی نداشته و قیمت گذاری نمی شود به اوج خود رسیده است.

قادر فرزانه اضافه کرد: به عنوان مثال فروشنده به بهانه خرید کالا با نرخ ارز بالاتر کالای خود را به قیمت دو یا سه برابری به نسبت چند ماه قبل به فروش می رساند.

وی با بیان اینکه تب خرید کالاهای خارجی این تخلف را تشدید کرده است، ادامه داد: فروشنده با استفاده از ضد فرهنگ ترجیح کالای خارجی اقدام به فروش گران تر کالای خود می کند.

فرزانه معتقد است در این میان فروشگاههای مطرح سطح شهر نیز در بیشتر مواقع بدون رعایت انصاف با سواستفاده از اعتبار و شهرت خود اقدام به گران فروشی می کنند.

موج تبلیغات منفی فروشندگان برای فروش بیشتر

در حالی که قیمت گذاری سلیقه ای موجبات نارضایتی فروشنده و خریدار را فراهم کرده از جمله موضوعات مطرح در بازار عید امسال ترغیب فروشندگان به خرید کالا توسط مشتری با بهانه گرانی چند برابری آن در سال آینده است.

فهیمه نظری با مثال زدن خرید خود به خبرنگار مهر گفت: فروشندگان با اصرار خواستار خرید جنس با بهانه گران شدن آن در سال آینده می شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع در اکثر فروشگاهها دیده می شود، ادامه داد: این مهم موجب شده خریداران به ویژه خانمها اقدام به خرید مکرر کالاهایی که حتی مورد نیاز نیست، بکنند.

نظری اضافه کرد: در این میان برخی فروشگاهها با تبلیغ و قیمت گذاری های وسوسه انگیز سعی در خالی کردن جیب مشتری دارند.

نظارت بیشتر زمینه ساز تعادل قیمت گذاری

شهروندان تاکید دارند در صورتی که قیمت گذاری کالاها با نظارت بیشتری انجام شود تا حد قابل توجهی از برخوردهای سلیقه ای ممانعت خواهد شد.

بطوریکه به عقیده برخی شهروندان تشکیل کمیته تنظیم بازار و ارائه قیمتهای مصوب دولتی به کالاها توانسته در قیمت گذاری کالاهای اساسی تاثیر گذار باشد.

به اعتقاد یک این گروه هر چند قیمت برخی کالا ها به ویژه در بخش مواد غذایی با تغییراتی همراه بوده اما دست متخلفان از بازار کوتاه نشده و این مهم تنها در سایه تشدید نظارتها و بازرسی مداوم از فروشگاهها ممکن خواهد شد.

نمایشگاههای عرضه مواد غذایی کیفی شود

با وجود اینکه علاوه بر کنترل قیمت کالاها توسط کمیته تنظیم بازار، برگزاری نمایشگاه مواد غذایی در تمامی شهرستانها و برگزاری بازارچه عید نوروز در مرکز استان از جمله اقدامات تسهیل خرید اقلام اساسی است، شهروندان انتظار دارند کیفی سازی کالاهای ارائه شده در نمایشگاهها اهمیت ویژه ای دارد.

نریمان احد زاده از شهروندانی است که در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با وجود اینکه قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه و بازارچه پایین تر از فروشگاه ها است اما در کیفیت نیز درجه پایین تری دارد.

وی افزود: این مهم موجب می شود تنها اقشار کم درآمد اقدام به خرید از نمایشگاه کرده و مابقی مجبور به تکرار رویه سابق خود در خرید شوند.

احدزاده می گوید در صورتی نمایشگاه عرضه مواد غذایی در آستانه عید موفق خواهد بود که بتواند قیمت کالای مرغوب را کنترل کرده و در اختیار عموم مردم قرار دهد.

ذخیره سازی بیش از دو هزار و 500 تن میوه از جمله سیب و پرتقال، واردات 30 هزار راس دام زنده، ذخیره سازی 23 هزار تن گوشت مرغ و توزیع پنج هزار تن برنج هندی از جمله اقدامات کنترل قیمت کالاهای شب عید در اردبیل است.

اجرای طرح عرضه اقلام مورد نیاز و اساسی مردم در حالی است که به دلیل ضعفهای نظارتی و سودجویی برخی از فروشندگان قیمت سایر اقلام بدون رعایت قاعده در بازار متفاوت بوده و افزایش قیمت بعضی کالاها موجب نارضایتی شهروندان شده است.

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گزارش: ونوس بهنود