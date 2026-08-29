به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، شورای شهر کانادا در حال بررسی تغییر نام خیابانی به نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است و در میان گزینه های جایگزینی «خیابان اوباما» و «خیابان تاکو» قرار دارند.

در رأی‌گیری متفق‌القول روز چهارشنبه، شورای شهر اتاوا اولین گام را برای تغییر نام خیابان ترامپ، یک خیابان مسکونی در محله سنترال پارک اتاوا که تقریباً ۲۵ سال نام رئیس جمهور آمریکا را بر خود داشته است، برداشت.

اما در بحبوحه تشدید جنگ تجاری بین دو کشور و حملات لفظی مکرر ترامپ به کانادا، برخی از اعضای شورای شهر محلی می‌گویند که این نام را مایه شرمساری می‌دانند و نمی‌خواهند چیزی در اتاوا به نام ترامپ باشد.

رأی شورا درست یک روز قبل از امضای فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر دستور دولت آمریکا برای اشاره به دریاچه انتاریو به عنوان دریاچه آمریکا صادر شد - اقدامی که یادآور تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا توسط اوست.

تیم تیرنی، عضو شورای شهر اتاوا به سی‌ان‌ان گفت که پیشنهادات برای نام جدید شامل موارد زیر بوده است: خیابان اوباما، خیابان انتاریو، خیابان کانادا، خیابان بیور، خیابان خلیج مکزیک، خیابان کانادا گوس، خیابان پلوسی و حتی خیابان تاکو - اشاره‌ای کنایه‌آمیز به عبارت انگلیسی «ترامپ همیشه جا می‌زند» است که حروف نخست آن عبارت «تاکو» را تشکیل می‌دهد.

این اولین باری نیست که جامعه اتاوا سعی در تغییر نام خیابان ترامپ داشته است. در حالی که به نظر می‌رسید این موضوع پس از رأی‌گیری ۲۰۲۱ بسته شده است، تیرنی به سی‌ان‌ان گفت که جنجال بر سر تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا توسط ترامپ، این موضوع را دوباره در اولویت قرار داده است.