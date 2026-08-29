به گزارش خبرنگار مهر،تاجالدین صالحیان ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه دهلران و به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، با یادبود شهیدان برجسته دوران انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: سادهزیستی و همراهی با مردم، سرلوحه فعالیت شهیدان رجایی و باهنر بود و همین ویژگیها موجب ماندگاری یاد آنان در قلب ملت شد.
صالحیان با اشاره به چالشهای اقتصادی، تصریح کرد: مسئولان باید بهگونهای عمل کنند که مردم با وجود سختیها، همراهی خود را حفظ کنند؛ این همراهی زمانی محقق میشود که مسئولان از هرگونه ویژه خواری پرهیز کرده و همانند مردم و در کنار آنان زندگی کنند.
وی همچنین با تقدیر از تلاشهای امام جمعه دهلران و روحیه جهادی ایشان، مردم این شهرستان را مردمی ولایتمدار و سختکوش توصیف کرد و بر اهمیت نقش ایشان در تداوم وحدت و همگرایی در منطقه تأکید کرد.
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