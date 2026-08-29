سردار کرمی: ملت ایران از هیچ قدرتی واهمه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در نشستی با اشاره به اینکه اتحاد راه چاره امروز ملتهای اسلامی است؛ اظهار داشت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام در دستان ملت بزرگوار ایران است و امروز ملت ایران پیشتاز امت اسلامی است.
وی افزود: امروز همه آزادیخواهان دنیا، حتی مسیحیها، به ملت ایران افتخار میکنند؛ ملتی که مقابل ظلم و این همه جنایت ایستاده است و از هیچ قدرتی هم واهمه ندارد. چرا؟ چون ما خدا را داریم؛ خدا را که داریم، یعنی همه عالم را داریم. خدا را که داریم، به قدرت لایزال الهی وصلیم و غیر از قدرت الهی، قدرتی نمیبینیم؛ بنابراین از هیچ قدرتی واهمه نداریم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه سالهاست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و جبهه باطل برای مقابله با جبهه حق به میدان آمدهاند، اما در همه طراحیها ناموفق بودهاند؛ چون با اراده الهی مواجه بودند، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمنان با این تصور که ملت ایران و انقلاب اسلامی ضعیف شدهاند، حمله گسترده رژیم صهیونیستی را با همه ابزار و امکاناتش آغاز کردند؛ فرماندهان عزیز ما را ترور کردند و تعدادی از این عزیزان به همراه خانوادهشان به شهادت رسیدند؛ تعدادی از این عزیزان به شهادت رسیدند، اما ملت و نیروهای مسلح محکم ایستادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، وقتی رژیم صهیونیستی دچار شکست شد، آمریکای جنایتکار به کمکش آمد و بعد از بمبارانی که انجام داد اعلام آتشبس کرد، آنها درخواست آتشبس داشتند، ما که نداشتیم؛ آنها آمدند مذاکره، اما چه کسی به مذاکره خیانت کرد؟ همچنین در جنگ اخیر بعد از آنکه تفاهمنامه نوشته شد و آمریکا زیر میز زد، اعلام کردیم یک موشک بزنید ۱۰ تا میزنیم و همین اتفاق افتاد.
نظر شما