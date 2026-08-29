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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در تاکستان کشف شد

۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در تاکستان کشف شد

تاکستان- فرمانده انتظامی تاکستان از کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در آزادراه قزوین-زنجان و توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس حامل سیگار قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی مورد نظر که در آزادراه قزوین-زنجان در حال تردد بود، با انجام عملیات تعقیب و گریز پلیسی موفق به متوقف کردن آن شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

عبدی ارزش این محموله قاچاق را برابر نظر کارشناسان ۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6931267

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