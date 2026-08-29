به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه در جلسه وبیناری افتتاح پروژههای هفته دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور گفت: در هفته دولت، بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه داشتهایم که عمدتاً افتتاحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند و بخشی از آنها نیز کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی بوده است.
وی با اشاره به سهم پروژههای شهری و روستایی افزود: از میان این ۵۲ هزار میلیارد تومان، حدود بیش از ۱۰ درصد مربوط به شهرداریها و دهیاریهاست که رقم قابلتوجهی محسوب میشود و امیدواریم این حرکت ادامهدار باشد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ۴۶ هزار میلیارد تومان از مجموع پروژهها به بهرهبرداری رسیده است، تصریح کرد: استان خوزستان در بین استانهای کشور در زمینه پروژههای هفته دولت، در رتبه هفتم قرار گرفته که جایگاه قابلتوجهی است.
موالیزاده با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین اعتبارات عمرانی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع دریافت حق آلایندگی و ارزش افزوده را به سرانجام برسانیم تا بتوانیم اعتبارات لازم را برای توسعه فضاها و بهبود خدمات شهری و سایر موضوعات مربوط به دهستانها و روستاها تأمین کنیم.
وی در پایان با تأکید بر تداوم روند توسعه در بخشهای شهری و روستایی اظهار داشت: تلاش میکنیم این روند ادامه پیدا کند و توسعه در بخشهای شهری و روستایی با قوت و قدرت به پیش رود.
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