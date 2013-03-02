نیروی انتظامی آموزش در سنین پایه را آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم صبح شنبه در مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ نقاشی و انشا نویسی دانش آموزان خراسانی كه در مشهد برگزار شد، اظهار كرد: برگزاری این گونه برنامه‌ها اتفاق مبارکی است که می‌تواند منشأ اثر مثبت در جامعه در راستای ارتقای سطح آگاهی اجتماعی مردم و آشنایی هرچه بیشتر با وظایف پلیس باشد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به مشارکت آموزش و پرورش استان و موسسه مالی و اعتباری میزان در برگزاری این مسابقه افزود: پلیس در کنار همه مأموریتها و وظایفی که برای حفظ و تأمین آسایش و آرامش مردم دنبال می‌کند، گامهای بلندی را نیز در حوزه اجتماعی بارویکرد علمی و هنری برداشته است.

سردار اميري مقدم گفت: پلیس هر جا احساس کند، وظیفه خود می‌داند برای کاهش ناهنجاری‌های جامعه حضور مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در تصور بیشتر مردم وظیفه پلیس تنها برخورد با جرایم است، بيان كرد: با آموزشهای لازم سعی شده است مأموریتها و وظایف دیگر پلیس با انجام کارهای فرهنگی معرفی شود.

سردار امیری مقدم با اشاره به اینکه پلیس هرگز در برابر معضلاتی از جمله اعتیاد و یا تعداد فوتی و مجروحان تصادفات نمی‌تواند بی تفاوت باشد، گفت: در صددیم آگاهی‌های لازم را به جامعه آموزش دهیم تا این قبیل ناهنجاری‌ها کاهش یابد، زیرا معتقدیم اعمال قانون به تنهایی کافی نیست و باید آخرین اهرم باشد.

وی اظهار كرد: بالاترین توفیق پلیس این است که در کنار مردم باشد و سلامت و امنیت مردم را تضمین کند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در ادامه از مشارکت موسسه مالی و اعتباری میزان در این امر مهم تقدیر کرد و گفت: چندی قبل با همکاری این موسسه مسابقه بزرگ دوچرخه سواری در مشهد برگزار شد که شاهد مشارکت قابل توجه مشهدیها در سنین مختلف در این مسابقه بودیم.

سردار اميري مقدم افزود: این مسابقه هم نشاط بود هم سلامت و آموزش که خوشبختانه استقبال قابل توجهی از آن بعمل آمد.

وي تصریح کرد: با همکاری نهادها و سازمانها و نیز موسسه مالی و اعتباری میزان تلاش خواهیم کرد که این برنامه های آموزشی موثرتری را اجرا کنیم.

خلق شگفتی

در ادامه این مراسم، محمد تقي فخريان، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار كرد: در سند چشم انداز و تحول بنیادین آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و البته با معیار اسلامی تعریف شده است.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي با اشاره به اینکه طبق این تعریف تعلیم و تربیت تنها به ساعات درس و حضور دانش آموزان در مدرسه منتهی نمی‌شود، افزود: همه دستگاه‌ها باید نقش خود را به موقع اجرا کنند تا فرایند تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و با معیاراسلامی محقق شود.

فخريان بيان كرد: امروزه در استان در عرصه‌های مختلف مشارکت با آموزش و پرورش برای انتقال مباحث و آگاهی‌های لازم در حوزه‌هایی مانند مسایل اجتماعی از روی دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

وی با بیان اینکه بهترین تعامل در سطح نیروهای انتظامی با آموزش و پرورش وجود دارد، تصریح کرد: باید اعتراف کرد آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند تعلیم و تربیت داشته باشد و مشارکت همه بویژه والدین و خانواده‌ها به عنوان نقش تأثیرگذار لازم و ضروری است.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي از مشارکت بیش از 42 هزار اثر دانش آموزان مقاطع ابتدایی خراسان رضوي در این مسابقه بزرگ و در یک فاصله زمانی کم ابراز شگفتی کرد و گفت: با اینکه مسؤولیتهای کلان و کشوری داشتم، هرگز چنین سطح مشارکت قابل توجه برای یک مسابقه که دانش آموزان را با توجه به موضوعات مختلف وادار به فکر و سپس کشیدن نقاشی و یا نوشتن انشا کند، در کشور دیده نشده است.

نا آشنایی جامعه با قانون

در اين مراسم غفور حلمي، رئیس هيئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان اظهار كرد: یکی از مشکلات جامعه نا آشنایی به قانون است و بسیاری از معضلات و جرایم هم بر اثر این بی اطلاعی و ناآگاهی از قانون ایجاد می‌شود.

رئيس هيئت مديره موسسه مالي و اعتباري ميزان با اشاره به استقبال کم نظیر از این مسابقه افزود: اینکه نیروی انتظامی در کنار اعمال قانون، آموزش به قشر دانش آموزان را در قالب کارهای فرهنگی و هنری دنبال می‌کند، اقدامی به جا، پسندیده و مؤثر است.

حلمي گفت: هر چه مردم بیشتر با قانون آشنا شوند، به طور حتم مشکلات دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی و دادگستری نیز کاهش می‌یابد.

وی در بخش دیگری یکی از خلأهای جامعه را کم بودن نشاط عنوان کرد و افزود: هر دستگاه اجرایی و فردی که برای شاد کردن مردم قدمی بردارد، بهترین کار را انجام داده است.

رئيس هيئت مديره موسسه مالي و اعتباري ميزان در ادامه با اشاره به ماموریتهای اجتماعی و فرهنگی این موسسه تصریح کرد: میزان مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی که به نشاط جامعه منجر شود از رسالتهای خود می داند.

42 هزار اثر در یک مسابقه

سرهنگ ابوالقاسم باروح، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوي اظهار كرد: در این مراسم 42 هزار و 300 اثر نقاشی و انشا نویسی با موضوعات نقش دانش آموزان در تأمین نظم و امنیت اجتماعی، پلیس دوست خوب بچه‌ها، اگر یک روز پلیس شوم، راننده خوب کیست و رانندگی خوب چیست و تجسم وجود شهری بدون پلیس، 287 اثر برگزیده مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوي گفت: معاونت اجتماعی به عنوان متولی کارهای فرهنگی وهنری و پل ارتباطی میان پلیس و مردم وظیفه دارد بسیاری از مأموریتها را مدیریت کند، به عبارت دیگر افزایش مشارکت جدی مردم با پلیس را بسترسازی كند.

سرهنگ با روح با بیان اینکه برگزاری این مسابقه نیز در همین راستا است، افزود: ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت به مقوله نظم و امنیت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی پلیس، آشنایی دانش آموزان با وظایف و مأموریت‌های پلیس از جمله اهداف این مسابقه بزرگ بود.

وی با بیان اینکه این موضوعات عمدتاً برگرفته از مسایل استان بود، گفت: در خراسان رضوي بویِژه مشهد وضعیت رانندگی ایده آل نیست.

درحاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار برتر دانش آموزان داير شد که مورد بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت، همچنين به برگزیدگان این مسابقه علاوه بر لوح تقدیر هدایای نقدی نیز اهدا شد.