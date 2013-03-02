ملوانان آمریکایی به خاطر تجاوز به زن ژاپنی به 10 سال حبس محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ان بی سی، دادگاه ژاپن دو ملوان آمریکایی را به خاطر تجاوز سال گذشته به یک زن در اوکیناوا به 10 سال حبس محکوم کرد.

"سیمن کریستوفر براونینگ" 24 ساله به دلیل تجاوز جنسی و سرقت به 10 سال حبس مجکوم کر و "اسکایلر دوزیرواکر" 23 ساله نیز به خاطر تجاوز گروهی به یک زن به 9 سال حبس محکوم شد.

تجاوز جنسی دو ملوان آمریکایی به زن ژاپنی در اکتبر 2012 و شکسته شدن بینی وی باعث شد تا تظاهرات گسترده ای در اعتراض به حضور آمریکا در جزیره اوکیناوا برگزار شود.

مخالفان ادامه حضور پایگاه آمریکایی در اوکیناوا، خواهان انتقال این پایگاه به نقطه ای دیگر یا به بیرون از ژاپن هستند اما دولت این کشور تاکنون نتوانسته در گفتگوها و مذاکرات خود با آمریکایی ها به نتیجه ای دست یابد.