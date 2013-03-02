مسئولان با اتحاد و انسجام زمینه برگزاری باشکوه انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری صبح شنبه در آیین گشایش همايش دو روزه آموزشي- توجيهي فرمانداران و بخشداران استانهاي اردبيل، ‌آذربايجان شرقي و آذربايجان غربی با بيان اينكه دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی مردم و تفرقه بین مسئولان است اظهارداشت: با اعتقاد، ايمان و اميد انتخاباتي بزرگ و درخور شان ملت بصير ايران را در24 خرداد 92 رقم زده شود.

وی ادامه داد: ميزان مشاركت و نتيجه انتخابات نه تنها در فضاي داخل كشور بلكه درخارج از مرزهاي ميهن اسلامي مان و تحولات منطقه هم تاثير خواهد گذاشت و اين انتخابات نه تنها براي دوستان بلكه براي دشمنان كشورمان هم پيام دارد.

نوری با بيان اينكه انقلاب اسلامي درنحوه شكل گيري،‌ شعارهاي اساسي و در مسير خود به جغرافيا محدود نيست و آرمان هاي جهاني را دنبال مي كند گفت: اين انقلاب دايه دار ايجاد بستري براي وقوع و رخداد انقلاب عظيم براي ذخيره بشر و اسلام است.

مديركل انتخابات وزارت كشور در ادامه به مراحل تشكيل تمدن نوين و نمونه اسلامي اشاره كرد و تشكيل انقلاب،‌ نظام سازي،‌ تشكيل دولت اسلامي و جامعه نمونه اسلامي را از مراحل تمدن نوين اسلامي برشمرد.

نوري با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولان در انتخابات آتی اظهارداشت: دشمنان درصدد ايجاد تفرقه دربين دو گام آخر هستند كه بحث شيعه هراسي و اسلام هراسي از راه هاي ايجاد تفرقه دشمنان است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور همچنین به روند برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: همزمانی دو انتخابات در 24 خرداد سال آینده، نیازمند تعامل، آموزش و شناخت مجریان انتخابات از قوانین انتخاباتی است و در همین راستا همایش‌های منطقه‌ای آموزش انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

وي با بيان اينكه همه مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر برگزار شدن این انتخابات به عمل آمده است، اظهار داشت: هر چه با آمادگي بيشتر و به صورت جدي تر در اين دوره ها حضور به هم رسانيد و آموزش هاي لازم را فرا گيريد از بروز بسياري از مسائل و مشكلات بعدي جلوگيري مي شود چرا كه اين دوره از انتخابات از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

نوري به شعار اين دوره از انتخابات اشاره كرد و گفت: میثاق ما در برگزاری انتخابات، قانونمداری، امانتداری، عدالت ‌محوری و مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.

اين همايش دو روزه با هدف هماهنگي و تعاومل حداكثري ستاد انتخابات كشور با مسئولان و دست اندكاران انتخابات استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، ارائه راهبردها ، سياست ها و راهكارهاي اجرايي درحوزه انتخابات، بررسي پيشنهادات و ارائه نقطه نظرات درخصوص برگزاري هرچه با شكوهتر انتخابات برگزار مي شود.