درخواست مجوز برای 110 ترجمه قرآن طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید محمدی گفت: سومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه قم از فاخرترین نمایشگاه‌های کشور از حیث علمی و حضور ناشران برجسته کشور و خارج از کشور می‌باشد که امیدواریم در جهت افزایش سطح مطالعه و پژوهش دینی موثر واقع شود.

وی افزود: نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه فرصت مناسبی برای بهره مندی همه طلاب و پژوهشگران است و مدارس علمیه سراسر کشور باید از تخفیفات و تسهیلات ارایه شده، برای خرید کتاب‌های مورد نیاز و تکمیل کتابخانه‌های خود استفاده کنند و قطعا این مهم، گام بلندی برای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی در حوزه های علمیه است.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه نشر قرآنی را مورد توجه قرار داد و گفت: همه توان و تلاش خود را برای تولید آثار فاخر، متقن و مستحکم و ایجاد بازار مناسب برای عرضه به کار بسته‌ایم.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون 110 ترجمه قرآن کریم برای دریافت مجوز به وزارتخانه ارسال شده، اما فقط 10 ترجمه آن مجوز دریافت کرده است، تصریح کرد: همه مترجمین قرآن و مولفین کتب دینی و مذهبی باید به شدت نسبت به ارایه آثار خود دقت داشته باشند و از ارایه ترجمه‌ها و آثار ضعیف که شایسته قرآن نباشد، پرهیز کنند.

حجت الاسلام محمدی در پایان با اشاره به ترجمه متون دینی و حدیثی مناسب از جمله صحیفه سجادیه و نهج البلاغه، افزود: در سراسر کشور 300 نمایشگاه قرآنی از جمله کنگره عظیم قرآنی در تهران در ماه مبارک رمضان که بی نظیرترین پدیده قرآنی جهان اسلام است، برگزار می‌شود و همواره تعدد و کیفیت آثار مدنظر می‌باشد.

نمایشگاه کتاب حوزه، نیازهای پژوهشی و مطالعاتی حوزه‌های علمیه را برطرف می‌کند

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز گفت: سومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه نمایشگاه نسبت به دو سال گذشته رشد نسبتا خوبی داشته و اصولا عرضه تخصصی کتاب، کار بسیار مفید و موثری است و مراجعه کنندگان به خوبی می توانند نیازهای پژوهشی و مطالعاتی خود را تامین نمایند.

حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر با اشاره به استقبال گسترده مردم به ویژه طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و پژوهشگران از نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه، افزود: راه اندازی این نمایشگاه و ارایه تخفیفات و تسهیلات ویژه، چاره اندیشی مناسبی برای افزایش قدرت خرید مردم با توجه به گرانی های اخیر کتاب ها می باشد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه، محققین و پژوهشگران را به سمت تالیف و تدوین آثار فاخر و ارزشمند سوق می دهد، تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه ها به خوبی نشان می دهد کارهای بازاری، بی محتوا و اقتباسی به صرفه نخواهد بود و با استقبال مردم روبرو نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور تاکید کرد و گفت: امروز رشد و توسعه علوم حرکت جهشی دارد و ما باید بیش از دیگران به تولید علم اهمیت بدهیم، البته در سطح کلان رتبه علمی کشورمان افزایش چشمگیری داشته، اما همچنان باید برای توسعه کتابخوانی و تولید علم سرمایه گذاری و از فعالان عرصه چاپ و نشر حمایت شود.

قاضی عسگر در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان حج و زیارت در حوزه تالیف و نشر کتب، افزود: تا کنون بیش از 900 اثر در زمینه آموزش و اطلاع رسانی و بیش از 350 عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در زمینه پاسخگویی به شبهات وهابیت و معرفی مکتب تشیع به چاپ رسیده و مجموعه آثار بیش از 2 میلیون نسخه تیراژ داشته است.

نمایشگاه تخصصی كتاب حوزه از هشتم الی 15 اسفندماه در مجتمع امام خمینی صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 الی 20 و 30 دقیقه پذیرای علاقمندان است.

