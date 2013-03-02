افزایش شان و منزلت اعضای هیئت علمی رویکرد جدی مدیریت دانشگاه آزاد است

دکتر مجید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش شان و منزلت کارکنان و اعضای هیئت علمی را رویکرد جدی مدیریت دانشگاه آزاد دانست و تصریح کرد: برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با دانشجویان، کارکنان و اساتید و تلاش دکتر دانشجو برای پیشرفت این دانشگاه در عرصه های علمی و پژوهشی، بخشی از خدمات شایسته وی این مدت کوتاه است.

وی با اشاره به ایجاد تغییرات قابل توجهی در این مجموعه بزرگ دانشگاهی، برای ارتقای روند توسعه و کیفیت آموزش، گفت: افق های جدیدی برای ارتقای آموزش عالی در این دانشگاه ترسیم شده است.

رئیس منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی، واگذاری اداره واحدهای دانشگاهی در هر استان به هیأت امنایی متشکل از نخبگان، مدیران و صاحب نظران بومی را از جمله این تغییرات دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر عملکردهای بارز و مطلوب اخیر، توجه ویژه به نهادینه کردن فرهنگ دینی و اسلامی در تمامی فعالیت های دانشگاهی است.

مظفری ضمن تاکید براینکه در مجموع نگاه ویژه دکتر دانشجو، بهبود و توسعه هرم علمی هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی است افزود: همچنین ایجاد کارگروه های مشاوران در دو شاخه کارمندی و هیأت علمی، توجه ویژه به ارتقای سطح کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی از دیگر اقدامات ارزشمند در این دانشگاه است.

وی یکی دیگر از نقاط شاخص عملکرد اخیر دانشگاه آزاد اسلامی را نگاه خاص به مسائل فرهنگی دانست و تصریح کرد: با چنین تفکر انقلابی و دینی انشاالله شاهد یک تحول عمیق فرهنگی در تمامی عرصه ها خواهیم بود.

رئیس منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه علمی و مدیریتی صحیح، شاهد تبدیل این دانشگاه به یک مرکز آموزش عالی، مرجع و قطب علوم و فن آوری نوین در سطح ملی و بین المللی باشیم.