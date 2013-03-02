حضور 500 تشکل دانشجویی دانشگاه آزاد در اردوی راهیان نور/ تجلیل از فرزندان شهدا و اساتید ایثارگر

مجتبی اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه یکی از استراتژی های دبیرخانه تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد حرکت فضای دانشگاه و دانشجویان به سمت اسلامی شدن است گفت: در همین راستا و به منظور آشنایی فعالان دانشجویی با خاطرات 8 سال دفاع مقدس اردوی راهیان نور شلمچه از امروز به مدت سه روز برگزار می شود.

مدیر تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد با بیان اینکه اعضای بیش از 500 تشکل دانشجویی به همراه اساتید و اعضای هیات های مذهبی دانشگاه آزاد در این اردو شرکت می کنند اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی و بیان خاطرات 8 سال دفاع مقدس با حضور حاج حسین یکتا از جمله برنامه های اردوی سه روزه است.

وی به قرائت پیام رئیس دانشگاه آزاد توسط فرزند شهید شوشتری در مسجد شهدای شلمچه اشاره کرد و ادامه داد: مداحی مداحان اهل بیت و روایت گری خاطرات جنگ تحمیلی توسط برخی فرماندهان جنگ نیز از برنامه های شب های آتی اردوی راهیان نور خواهد بود.

اکبری با اشاره به استقبال دانشجویان برای شرکت در این برنامه خاطرنشان کرد: قرار است 5 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد در این مراسم حضور داشته باشند.

مدیر تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد به همراهی سازمان بسیج دانشجویی برای برگزاری این اردو اشاره کرد و اظهارداشت: در این مراسم همچنین از سه فرزند شهید و سه استاد ایثارگر دانشگاه تجلیل به عمل خواهد آمد.

