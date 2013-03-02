محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم ذوب‌آهن برابر داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ذوب‌آهن برابر داماش تیم برتر میدان بود اما بازیکنان ما را سکته دادند تا در نهایت در دقیقه 1+90 توانستند گل برتری را به ثمر برسانند.

وی با بیان اینکه تیم ذوب‌آهن در چند دیدار در ثانیه‌های پایانی بازی گل می‌خورد که این اتفاق تلخی بود، اضافه کرد: خوشبختانه این پیروزی در شرایطی بدست آمد که دیگر رقیبان ذوب‌آهن در این هفته نتیجه نگرفتند که این مسئله ارزش بردمان را بیشتر کرد.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اینکه قرار است به خاطر این پیروزی به نفرات تیم پاداش ویژه‌ای اهدا شود، تاکید کرد: قطعا ذوب‌آهن در بازی‌های آینده نتایج لازم را کسب کرده و به رده‌های بالاتر صعود خواهد کرد.

وی همچنین در مورد ذوب‌‍آهن با پرسپولیس هم اظهار داشت: هر دو تیم برای پیروزی به میدان می‌آیند زیرا هدفشان قهرمانی در جام حذفی است، به همین دلیل با تلاش مضاعفی به میدان می‌آیند تا بتوانند با موفقیت این بازی را پشت سر بگذارند.

کرباسچی در پایان گفت: ذوب‌آهن با توجه به نتایج و رزومه بسیار خوبی هم که در آسیا دارد، می‌خواهد امسال ناکامی‌اش در لیگ را با کسب سهمیه آسیا جبران کند، به خاطر همین بازیکنان برابر پرسپولیس با روحیه و انگیزه بالا به میدان آمده تا با شکست دادن این تیم گام بلندی را برای قهرمانی در این جام بردارند.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر داماش به پیروزی یک بر صفر دست یافت تا با 26 امتیاز شانس فرار ازجمع فانوس بدستان را بدست آورد.