به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس به نتیجه نرسیدن گفتگوها میان رهبران جمهوریخواه در کنگره و کاخ سفید جهت پیشگیری از اعمال خودکار کاهش هزینههای دولت فدرال آمریکا، نیمه شب گذشته باراک اوباما رسما دستور کاهش گسترده هزینههای دولت فدرال آمریکا را صادر کرد.
به نوشته رویترز، کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال میتواند رشد اقتصادی آمریکا و آمادگی نظامی آمریکا را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار دهد.
کاخ سفید پیشبینی کرده است کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال، برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا "شدیداً مخرب" باشد.
نیمه شب جمعه، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با امضای فرمان کاهش هزینههای دولت فدرال، دستور کاهش 85 میلیارد دلاری هزینههای دولت فدرال را صادر کرد.
نیمی از کاهش هزینههای دولت فدرال شامل بودجه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، خواهد شد. چاک هیگل رئیس جدید پنتاگون، گفته است کاهش هزینههای پنتاگون "تمامی ماموریتهای" این سازمان را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
به نوشته رویترز کنگره و اوباما، در صورت توافق میتوانند مانع از کاهش هزینههای دولت فدرال شوند اما هیچ یک از طرفین امید چندانی برای دستیابی به توافق ندارند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز در گزارشی به بررسی تاثیر کاهش خودکار هزینهها بر قسمتهای مختلف دولت فدرال آمریکا پرداخته است.
دفاعی
در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال آمریکا، پنتاگون استقرار از پیش برنامه ریزی شده ناو هواپیمابر "هری اس ترومن"، کشتی جنگی نوع تاکاندوروگا و همچنین کشتی گتیزبرگ در خلیج فارس را لغو کرد. قرار بود ناو هواپیمابر ترومن در حدود بیست روز پیش به همراه 5000 خدمه خود جهت استقرار راهی خلیج فارس شود.
همچنین نیروی دریایی آمریکا چهار پایگاه هوایی خود را در اثر کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال تعطیل کرده است که هر کدام از این پایگاه بین 50 تا 60 هواپیما در اختیار داشتهاند.
همچنین 800 هزار کارمند بخشهای اداری پنتاگون با کاهش ساعت کار و در نتیجه کاهش حقوق اجباری رو به رو خواهند شد.
ارتش آمریکا 3000 نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. از سوی دیگر ارتش آمریکا پذیرش نیروهای جدید جهت آموزش دادن را لغو خواهد کرد که در نتیجه این کار 5000 نفر مجبور به ترک کار خود هستند.
به گفته یک مقام ارشد پنتاگون، تامین بودجه مبارزه با حملات سایبری و تکثیر تسلیحات هستهای پنتاگون در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال به خطر خواهد افتاد.
میشل فلین، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، اعلام کرده است به خاطر وابستگی سازمان اطلاعاتی آمریکا به پرسنل اداری و نظامی برای انجام ماموریتها، در اثر کاهش هزینهها ممکن است به سازمان تحت نظارت او ضربه سختی وارد شود.
گارد ساحلی در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال نیز مجبور به کاهش فعالیتهای گشت زنی خود جهت مقابله با مهاجران غیرقانونی، و قاچاقچیان مواد مخدر، خواهد بود.
امنیت داخلی
صدها مهاجر غیرقانونی در سرتاسر آمریکا از زندانها آزاد شدهاند. در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال، مقامات گمرک و امور مهاجران آمریکا مجبور بازبینی و آزاد کردن مهاجران غیرقانونی شدهاند.
سلامت غذایی
اداره غذا و دارو آمریکا اعلام کرده است در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال، 2100 معاینه سلامت غذایی کاهش خواهد یافت که مصرف کنندگان را در معرض خطر قرار خواهد داد.
خدمات بهداشت و درمان
بیمارستانها، پزشکان، و دیگر تامین کنندگان خدمات درمانی با کاهش 2 درصدی بازپرداخت دولتی رو به رو خواهند شد.
در اثر کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال که روز گذشته رخ داد، Medicare (خدمات درمانی برای افراد بالای 65 سال) با کاهش بودجه 100 میلیارد دلاری در طول یک دهه مواجه خواهد شد. اوباما 400 میلیارد دلار از هزینههای خدمات درمانی را کاسته است و جمهوریخواهان همچنان خواستار کاهش بیشتر هزینههای دولت فدرال در این بخش هستند.
هر چند طرح خدمات درمانی مصوب اوباما موسوم به طرح درمان کمهزینه، از گزند کاهش هزینههای دولت فدرال آمریکا در امان است.
حمل و نقل
فرودگاههای بزرگ آمریکا ممکن است مجبور به تعطیلی برخی از باندهای خود شوند و این تعطیلیها لغو و تاخیر گسترده پروازها در خطوط هوایی آمریکا را در پی خواهد داشت.
پارکهای ملی
ساعات بازدید از پارکهای ملی احتمالا کاهش یابد و مناطق حساس از دسترس بازدید عموم خارج خواهند شد. به گفته کن سَلِزار، وزیر کشور آمریکا، بسیاری از کارگران فصلی به کار گرفته نخواهند شد.
کارکنان فدرال
در اثر کاهش هزینهها، بیش از نیمی از 2.1 میلیون کارمند دولت فدرال با کسری ساعات کار و حقوق مواجه خواهند شد. در پنتاگون به تنهایی، 800 هزار نیروی کار اداری در طول پنج ماه برای 22 روزه به مرخصی اجباری خواهند رفت و در این دوره زمانی پنج ماهه 800 هزار نیروی کار مذکور کاهش بیست درصدی حقوق را متحمل خواهند شد. دیگر سازمانهای دولت فدرال نیز تعدیل نیروی کار را خواهند داشت.
آموزش و پرورش
در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال 70 هزار کودک ثبت نام شده در طرح پیشکودکستان از این طرح خارج خواهند شد و 14 هزار معلم شغل خود را از دست خواهند داد. دانشآموزان خاص 7200 معلم و راهنمای خود را از دست خواهند داد. وزارت آموزش آمریکا نسبت در معرض خطر گرفتن 29 میلیون نفر از دانشجویان وامگیرنده در اثر کاهش هزینههای دولت فدرال، هشدار داده است.
کنگره
سفرهای خارجی اعضای کنگره ممکن است تحت تاثیر کاهش هزینههای دولت فدرال قرار بگیرد و اعضای کنگره برای سفرهای خود از هواگردهای نظامی استفاده نخواهند کرد.
امنیت هستهای
کاهش هزینههای دولت فدرال پاکسازی پسماندهای هستهای در سایتهای هستهای سرتاسر آمریکا به تعویق خواهد انداخت. وزارت انرژی آمریکا خبر داده است تعویق در پاکسازی پسماندهای هستهای حتی در سایتهای پرخطر نیز رخ خواهد داد.
جمعآوری مالیات
اداره درآمد داخلی آمریکا تا تابستان تعدیل نیروی کار نخواهد داشت و پس از پایان فصل جمعآوری اظهارنامههای مالیاتی برخی از قسمتهای این سازمان تحت تاثیر کاهش هزینه های دولت فدرال تعدیل نیروی کار خواهد داشت که روند ساماندهی جمعآوری مالیاتها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نتیجه این موضوع ممکن است دولت فدرال میلیاردها دلار درآمد مالیاتی را از دهد و در نتیجه تلاشها برای کاهش کسری بودجه را با مشکل مواجه سازد.
نظر شما