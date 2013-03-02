عوامل برگزاری انتخابات امانتداری و صداقت را در عملکردشان لحاظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر شنبه در آیین گشایش همايش دو روزه آموزشي- توجيهي فرمانداران و بخشداران استانهاي اردبيل، ‌آذربايجان شرقي و آذربايجان غربی همچنین خطاب به فرمانداران استان افزود: کار به گونه ای نباشد كه برای دنیای دیگران عاقبت خود را بسوزانیم.

وی با رد هر گونه شائبه در انتخابات جمهوری اسلامی تاكید كرد: در جمهوری اسلامی تقلب در انتخابات امكان ندارد ولی تخلف ممكن است كه مجریان انتخابات نیز با این تخلفات به شدت برخورد كرده اند.

جلال زاده یاد آور شد: نظارت بخش مردمی، نظارت ها و بازرسی های قانونی كه در انتخابات نظام اسلامی انجام می گیرد، تصور تقلب را به صفر می رساند، فرمانداران و بخشداران نیز با نظارت هایی كه انجام می دهند، باید به قانون در انتخابات عمل كنند، ماجور كسی است كه در نظام اسلامی به قانون عمل می كند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به واسطه ویژگی های خاصی كه دارد، توجه جهانیان را به خود جلب كرده است اظهارداشت: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان، همه حواس و توجهات جهان به ایران اسلامی معطوف شده كه لازم است ما خودمان نیز توجه ویژه به این رویداد مهم داشته باشیم.

وی انقلاب اسلامی را یك رویداد بزرگ جهانی عنوان كرد و اظهار داشت: ملت ایران در یك جهان ساكت و بدون تحول مهم، انقلاب كردند و با حماسه ای كه در مقاطع مختلف می آفرینند، توجه جهانی به انقلاب و مردم ایران مضاعف می شود.

جلال زاده فرمانداران را به رعایت اصول خط امام(ره) در تصمیم گیری ها و انجام امور دعوت كرد و گفت: یكی از ویژگی های خط امام(ره) حرکت در مسیر اسلام ناب محمدی است، ما امروز می توانیم ثابت كنیم كه احیاگر اسلام ناب پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) حضرت امام خمینی(ره) بودند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ویژگی دوم خط حضرت امام(ره) معیار جاذبه و دافعه است و آنچه كه محبت و جذبه یا دافعه ایجاد می كند، باید مكتب اسلام باشد، حب و بغض ، تولی و تبری باید بر اساس اصول مكتب اسلام ناب باشد.

جلال زاده تاكید كرد: اگر مردم و مسئولان این اصول را در برخورد با افراد رعایت كنند فاصله ها و كدورت ها از میان خواهد رفت.

استاندار آذربایجان غربی، رعایت تقوی در مسائل اجتماعی و سیاسی را از دیگر ویژگی های خط امام(ره) بر شمرد و اضافه کرد: اسلام به عنوان یك مكتب اجتماعی، در جامعه فرد را می شناسد ، لذا لازم است ما نیز در روابط اجتماعی و سیاسی تقوی الهی را رعایت كنیم.

وی، توجه به نقش مردم را یكی دیگر از خصوصیات بارز خط امام(ره) عنوان كرد و اظهار داشت: حضرت امام به نقش مردم اعتقاد داشتند و یكی از مهمترین شاخص های مقبولیت را قبول مردم می دانستند.

جلال زاده یاد آور شد: گرچه امام مشروعیت خود را از مردم نمی گیرد، ولی در تشكیل حكومت اسلامی، مقبولیت مردم اصل است كه این اصل در سیره پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نیز وجود دارد.

استاندار آذربایجان غربی تاكید كرد: حضرت امام(ره) مردم را تنها برای حلق حماسه قبول نداشتند ، بلكه از دیدگاه ایشان، مردم دارای كرامت و ارزش انسانی هستند كه ما نیز باید آن بپذیریم.

جلال زاده افزود: مردم ایران در 34 سال گذشته كاری را كردند كه دیگر ملت ها طی قرون و اعصار موفق به انجام آن نشده اند كه حتی دشمنان نیز به این ویژگی های انقلاب اسلامی اذعان دارند.

وی اضافه كرد: حضرت امام(ره) انقلاب اسلامی را جهانی می دانستند، زیر حرف امام(ره) الهی بود ، كسی كه حرف خدا را می زند عالمگیر می شود و این نیز یكی از ویژگی های خط حضرت امام(ره) است.

جلال زاده گفت: ما كه خدمتگزار مردم هستیم، باید بدانیم حركت ما جهانی است، رسانه ها، مطبوعات، دانشگاه ها، نخبگان و نویسندگان نیز باید بدانند انقلاب ما انقلابی جهانی است و ما باید برای جهان برنامه داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی، توجه به عملكرد حال اشخاص را نیز یكی دیگر از خصوصیات خط حضرت امام(ره) عنوان كرد و گفت: ملاك انتخاب افراد باید حال فعلی آنها باشد ، ما عبرت های زیادی در این زمینه از تاریخ اسلام، واقعه عاشورا و هشت سال دفاع مقدس داریم.

اين همايش دو روزه با هدف هماهنگي و تعاومل حداكثري ستاد انتخابات كشور با مسئولان و دست اندكاران انتخابات استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، ارائه راهبردها، سياست ها و راهكارهاي اجرايي درحوزه انتخابات، بررسي پيشنهادات و ارائه نقطه نظرات درخصوص برگزاري هرچه با شكوه تر انتخابات برگزار مي شود.

