میزان صادرات ترکیه به ایران/ احتمال آزادی نظامیان زندانی ترکیه توسط"پ.ک.ک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت چاپ ترکیه ، سازمان هوا فضای ترکیه با امضای قراردادی با وزارت صنایع دفاع این کشور قصد دارد تولید انبوه هواپیماهای بدون سرنشین ANKA را که ماه گذشته آزمایشهای آن به پایان رسیده است، آغاز کند.

در خبری دیگر روزنامه "تودی زمان" به نقل از مرکز آمار ترکیه نوشت در سال 2012 میزان صادرات ترکیه به کشورهای عضو اوپک افزایش 74 درصدی داشته است که در این میان بیشترین صادرات ترکیه به عراق بوده است و بعد از عراق ایران بود که حجم کل صادرات به ایران 9.9 میلیارد دلار بوده است.

در خبری دیگر رسانه های ترکیه به نقل از "کولتان کیشاناک" معاون حزب صلح و دموکراسی ترکیه از احتمال آزادی زندانیان ترکیه توسط گروه "پ.ک.ک" در 10 روز آینده خبر داد.

همچنین تودی زمان از حمایت سودان از عضویت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک دوره دیگر خبر داد و به نقل از وزیر خارجه سودان نوشت: سودان آماده است از عضویت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره دیگر حمایت کند.

تودی زمان در خبری دیگر به کنفرانس مطبوعاتی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه در تهران پرداخت و نوشت : وزیران امور خارجه ایران و سوریه کمکهای آمریکا به مخالفان سوری را محکوم و این کشور را به اتخاذ سیاستهای دوگانه متهم کردند.



وزیران امور خارجه ایران و سوریه همچنین تاکید کردند که چنین اقداماتی فقط درگیری ها در سوریه را طولانی تر خواهد کرد.

همچنین امروز "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی خطاب به مردم ترکیه از آنها خواست تا این روزها که مذاکرات دولت و گروه "پ.ک.ک" در جریان است از توجه به آنچه عملیات های سیاه و گزارش های مغرضانه خواند، بپرهیزند.