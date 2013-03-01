به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، یک روز بعد از اعلام کمک 60 میلیون دلاری آمریکا به گروه های مسلح در سوریه ، مقامات ترکیه آماده استقبال از "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا می شوند.

بر اساس این گزارش، امروز قرار است "جان کری" وزیر خارجه آمریکا از رم وارد ترکیه شود. وی در این سفر قرار است درباره مسائل سوریه و تحولات شمال عراق با مقامات ترکیه به رایزنی بپردازد.

همچنین برخی منابع اعلام کرده اند وی در این سفر موضوع بهبود روابط ترکیه و رژِیم صهیونیستی دو متحد استراتژیک آمریکا در منطقه را نیز پیگیری خواهد کرد.

جان کری قرار است در این سفر با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کند.

گفتنی است جان کری در کنفرانسی موسوم به دوستان سوریه در رم پایتخت ایتالیا اعلام کرد که دولت آمریکا 60 میلیون دلار به گروه های مسلح در سوریه کمک خواهد کرد تا بار دیگر دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر حمایت از راههای صلح آمیز برای حل بحران سوریه و کمک به بازگشت آرامش و امنیت به این کشور اثبات شود.