روزهای آخر سال را با احسان و کمک به نیازمندان به پایان برسانیم

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمک به نیازمندان را در این روزها فراموش نکنیم و بدانیم احسان و بخشش به مستمندان، نه تنها روزی انسان را زیاد می کند بلکه رضایت خداوند را نیز به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه در قرآن و کلام بزرگان به احسان و کمک زیاد سفارش شده است تصریح کرد: با این عمل توشه‌ای برای زمان مرگ و جهان جاوید خود ذخیره می کنیم.

حجت الاسلام سرلکیان اظهارداشت: فضایل اخلاقی و کمالات معنوی روح و روان انسان را از زشتی‌ها و لغزش‌ها پاک و منزه کرده و قابلیت لازم برای رشد و کمال را به دست می آورد.

وی با بیان اینکه قلب آلوده نمی تواند مرکز تابش انوار الهی باشد و درجات بالای ایمان را درک کند ادامه داد: باید نگاهمان به یکدیگر سالم و مطلوب باشد و اگر صفات را در خود پرورش دهیم از قرب الهی بهره خواهیم برد.

حجت الاسلام سرلکیان با بیان اینکه مسلمان باید به وعده ها و تعهدهای خویش جامه ی عمل بپوشاند تأکید کرد: از کسانی که عهد شکن و پیمان شکن هستند باید حذر کرد و دوستی و معاشرت با کسانی که تعهد نداشته و بی وفا باشند سست و ناپایدار است.

وی همچنین اظهار داشت: کسی که به خلق نرم، حسن معاشرت و ملایمت طبع شناخته می شود دوستان و یارانش زیاد شده و مردم به او انس می گیرند و بهترین راه رسیدن به حسن معاشرت، سخن خوش و انعطاف پذیری است زیرا انسان از این راه می تواند دوستانی مناسب به دست آورده و در مردم موثر واقع شود.