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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

تنها نماینده تنیس ایران راهی رقابت‌های سطح یک آسیا می‌شود

تنها نماینده تنیس ایران راهی رقابت‌های سطح یک آسیا می‌شود

صدف صادق وزیری به عنوان تنها نماینده کشورمان روز 13 اسفندماه راهی رقابت های تنیس سطح یک آسیا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قهرمانی نماینده کشورمان در مسابقات منتخب آسیا در قطر، صدف صادق وزیری جواز حضور در رقابت های سطح یک آسیا را به دست آورد که این بار وی باید خود را در بازی های  فیلیپین محک بزند. این رقابت ها از ۱۵ اسفندماه با حضور نمایندگانی از قاره کهن در شهر مانیل فیلیپین برگزار می شود و تنیسورها به مدت ۱۰ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. هدایت تنها نماینده کشورمان در این رقابت ها برعهده فرناز فصیحی است.

کد مطلب 2009628

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