به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قهرمانی نماینده کشورمان در مسابقات منتخب آسیا در قطر، صدف صادق وزیری جواز حضور در رقابت های سطح یک آسیا را به دست آورد که این بار وی باید خود را در بازی های فیلیپین محک بزند. این رقابت ها از ۱۵ اسفندماه با حضور نمایندگانی از قاره کهن در شهر مانیل فیلیپین برگزار می شود و تنیسورها به مدت ۱۰ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. هدایت تنها نماینده کشورمان در این رقابت ها برعهده فرناز فصیحی است.