دو پروژه بزرگ راهسازی شهریار با حضور وزیر راه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: پروژه افزایش ظرفیت محور چیتگر- شهریار از چهار خط به 6 خط ( از 17 متر به 5/32 متر عرض ) به طول 9 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 105 میلیارد ریال، پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان سپاه شهریار از پروژه های مهر ماندگار استان تهران با هزینه ای بالغ بر 190 میلیارد ریال (مجموع هزینه های اجرای پروژه و تملک و آزاد سازی اراضی) و 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در سایتهای مسکن پیشوا، قرچک، ری، ورامین و پاکدشت با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، تمدن استاندار تهران و جمعی از معاونان وزیر و مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران روز چهارشنبه به بهره برداری خواهد رسید.

محمدرضا زمانیان در توضیح اجرای پروژه های راهسازی شهریار افزود: رشد روز افزون جمعیت در شهرهای ملارد، شهریار و شهر جدید اندیشه موجب افزایش تردد در جاده های دسترسی به این شهرها از جمله محور چیتگر - شهریار و محور تهران - ملارد شده بود، این موضوع به خصوص در ساعات اولیه صبح و ساعات عصر تا شب سبب اتلاف وقت و انرژی هموطنان ساکن در این شهرستانها می شد که در این راستا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هدف رفع این نارضایتی ها، روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی برای هموطنان ساکن در شهرستانهای نامبرده اقدام به طراحی پروژه افزایش ظرفیت محور چیتگر - شهریار کرده است.

وی افزود: با انجام این افزایش ظرفیت که همزمان با نصب سیستم روشنایی و حفاظ های جداکننده مسیر ( نیوجرسی ) بود، ترافیک در محور مزبور تا تقاطع محور تهران- ملارد و ورودی میدان شهریار 0 میدان سپاه تسهیل شد.

زمانیان ادامه داد: در بدو ورود به شهریار، مسافران با میدانی به نام میدان سپاه روبرو می شدند که 12 چراغ راهنمایی داشت که خود عامل ایجاد گره ترافیکی شده و یک نقطه پرحادثه تلقی می شد، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هدف رفع این نقطه پرحادثه و همزمان با پروژه افزایش ظرفیت محور چیتگر- شهریار نسبت به مطالعه و طراحی احداث تقاطع غیر همسطح با احداث تمامی دسترسی ها شامل احداث چهار رمپ، چهار لوپ و امکان ارتباط مستقیم در محور کرج - شهریار به صورت 6 خطه و تهران ملارد به صورت 8 خطه اقدام کرد.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر وجود معارضین متعدد حقیقی و حقوقی در مسیر اجرای پروژه مذکور از جمله دکلهای برق فشار قوی، خط اصلی انتقال آب، تیرهای برق و مالکین خصوصی اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه در ابتدای سال 91 با برنامه ریزیهای 24 ماهه آغاز شده بود اما با توجه به اینکه پروژه مذکور جزء پروژه های مهر ماندگار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، ضمن هماهنگی های صورت پذیرفته با استانداری تهران و سازمان راهداری و تامین بخش مهمی از اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه سرعت گرفت و طی مدت 9 ماه با تلاش شبانه روزی اداره کل راه و شهرسازی تهران، پیمانکار و مشاور پروژه و تعامل و همکاری خوب مقامات شهرستانی و استانی هم اکنون این پروژه مهم تکمیل و آماده بهره برداری شده است.

این مسئول اضافه کرد: از مشخصات اصلی پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهریار می توان به احداث 10270 متر رمپ و لوپ، دو دهانه پل 35 متری، احداث 100 متر بزرگراه 8 خطه و 880 متر بزرگراه 6 خطه اشاره کرد.

اهدای بن كارت به زوج هاي جوان تحت پوشش بهزيستي اسلامشهر

اداره بهزيستي شهرستان اسلامشهر در آستانه سال جدید، به زوجهایی که طی سال 90 تا 91 عقد کرده اند، بن كارتي به مبلغ يك ميليون تومان اهدا کرد.



به 48 زوج تحت پوشش بهزیستی اسلامشهر که در سالهای 90 تا 91 عقد شده اند، به منظور كمك هزينه ازدواج مبلغ یک میلیون تومان اهدا شد و واحد مشاركتهاي مردمي اين اداره در آستانه سال نو با كمك خيرين نيكوكار اقدام به تهيه تعدادي سبد كالا نيز کرده كه تاپايان سال به نيازمندان تحت حمايت تحويل مي شود.

برگزاری کارگاه کاهش استرس در محیط کار در بهزیستی ملارد



اداره بهزيستي شهرستان ملارد به منظور كاهش استرس و نيز افزايش توانايي كاركنان در محيط كار اقدام به برگزاري كلاس آموزشي كاهش استرس کرد.



اين كلاس به همت واحد آموزش و با تدريس دكتر قره باغي برگزار و مباحثي چون تعريف استرس و راههاي كاهش استرس در محيط كار مطرح شد. كلاس مذکور به مدت چهار ساعت با حضور رئیس اداره، معاونين و تمامی کارکنان برگزار شد.

