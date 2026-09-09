انتشار اوراق مرابحه یک شرکت فرش فروش در فرابورس با سود تضمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، اوراق مرابحه شرکت صنایع یلدای کویر زاگرس کاشان با نماد «یلدای کویر ۰۹» از روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز کاری، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود. این اوراق به ارزش کل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰۰ میلیارد ریال) و با مدت ۴۸ ماه منتشر می‌شود. نرخ سود این اوراق ۲۳ درصد سالانه است که هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد. پذیره‌نویسی این اوراق از شنبه ۲۱ شهریور تا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در فرابورس ایران انجام می‌شود.

این اوراق با مبلغ اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه توسط شرکت صنایع یلدای کویر زاگرس کاشان منتشر می‌شود. ناشر این اوراق «شرکت واسط مالی مرداد پنجم» و بانی آن «شرکت صنایع یلدای کویر زاگرس کاشان» است.

ارکان اوراق شامل تعهد پذیره‌نویس و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، ضامن بانک صنعت و معدن، عامل فروش کارگزاری بانک صنعت و معدن، و عامل پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

پذیره‌نویسی به روش حراج (قیمت بازار) انجام می‌شود. حداقل حجم هر سفارش ۵,۰۰۰ ورقه و حداکثر خرید برای هر شخص حقیقی/حقوقی نامحدود است. کلیه کارمزدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی بر عهده ناشر (و در صورت نهاد واسط بودن، بر عهده بانی) است و کارگزاران مجاز به دریافت هزینه از مشتریان نیستند. کارمزد معاملات ثانویه طبق نرخ‌های مصوب سازمان بورس از خریداران و فروشندگان کسر خواهد شد. سفارشات در معاملات ثانویه باید مضربی از ۵,۰۰۰ ورقه باشد، اما سفارشات با حجم کمتر از ۵,۰۰۰ ورقه نیز در نماد خرده‌فروشی قابل معامله خواهد بود.

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