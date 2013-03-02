به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه امروز خبرهایی مبنی بر برگزاری یک جلسه ویژه بررسی پیشنهاد نمایندگان سازمان سینمایی برای اضافه شدن بندی به تعریف خانه سینما با حضور سه نماینده از خانه سینما و مسعود جعفری جوزانی نماینده ریاست جمهوری برگزار می‌شود، جمال خندان وکیل خانه سینما و ابراهیم مختاری و فرهاد توحیدی از برگزاری این جلسه ابراز بی‌اطلاعی کردند.

ابراهیم مختاری، جمال خندان و فرهاد توحیدی نمایندگان خانه سینما همچنین برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کردند.



جمال خندان وکیل خانه سینما در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: اگر جلساتی هم درباره خانه سینما برگزار می‌شود، به معنای تغییر در کلیات اساسنامه خانه سینما نبوده و تنها هدف ما اصلاح برخی از مواد اساسنامه است.

همچنین ابراهیم مختاری در این‌باره به مهر توضیح داد: کار نمایندگان خانه سینما درباره اساسنامه تمام شده است البته برخی از بندهای اساسنامه جدید مورد توافق همه اعضای کمیته اصلاح اساسنامه نبود و بقیه کارها را به جعفری جوزانی به عنوان سخنگوی این کمیته سپرده‌ایم و هر نوع اطلاع دقیق نیز در اختیار وی است.

از سوی دیگر فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما نیز برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کرد و گفت: اصلا قرار نیست امروز چنین جلسه‌ای برگزار شود.