به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است: در پی اعلام نظرهای متفاوت نسبت به برخی از بندهای اصلاحی اساسنامه خانهسینما و اظهارنظر ریاست محترم سازمان سینمایی در برنامه بیست و سی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران لازم میدانیم نکاتی را به استحضار برسانیم:
1 – تمامی جلسات نمایندگان سه طرف ذینفع در موضوع اساسنامه خانهسینما تنها به قصد اصلاح بندهایی از اساسنامه خانهسینما برگزار شد و منظور دیگری از جمله تاسیس مؤسسهای جدید در میان نبود. از این رو مادهای که به تاسیس خانهسینما توسط مؤسسین اشاره دارد، حفظ شد و به امضا هر سه طرف رسید.
2 – در اصلاح اساسنامه بر سر همه مفاد و تبصرههای آن اجماع حاصل شد جز چند مورد اختلاف زیر:
1-2 در ماده مربوط به ناظر مالی خانهسینما میان ما و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر امضای چکها و اسناد تعهدآور خانهسینما در هزینهکرد کمکهای وزارت ارشاد به خانه اختلاف نظر وجود داشت. ما امر نظارت و رد یا قبول اسناد را پذیرفتیم. اما الزام امضا و اسناد تعهدآور توسط ناظر مالی را نپذیرفتیم. این ابراز مخالفت زیر امضای نمایندگان خانه ثبت شد. چنین خواستهای با "ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها، و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1376 شورایعالی انقلاب فرهنگی" که حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارت ارشاد را تعیین کرده است، در تعارض است.
2-2 نمایندگان وزارت ارشاد بر گنجاندن مادهای مبنی بر الزام نصب پرچم در اماکن مربوط به خانهسینما و محل برگزاری مراسم سینمایی اصرار داشتند که به اعتقاد ما چنین اموری مربوط به نحوه تشریفات برگزاری جلسات هیئت مدیره خانهسینما و مراسم است که در صورت لزوم میباید در آییننامههای پیوست اساسنامه ذکر شود و شان اساسنامهای ندارد. لذا با نوشتن چنین مادهای مخالفت کردیم.
3-2 اضافه کردن پسوند جدیدی به نام خانهسینما و تبدیل نام خانهسینما به خانهسینمای جمهوری اسلامی را با غیردولتی بودن خانه سینما در تعارض میدانستیم و این پسوند را ویژه نهادها و مؤسسات دولتی میدانیم. کما اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی دیگر از راه همین پسوند است که وابستگی دولتیشان برای ارباب رجوع آشکار میشود و به عکس خانه هنرمندان ایران یا خانه موسیقی ایران، خانه تئاتر ایران و یا خانهسینمای ایران به خاطر منع از کاربرد چنین پسوندی ماهیت دولتی ندارند.
4-2 نکته دیگر ثبت اساسنامه اصناف عضو خانهسینما است که چون طول انجام آن روشن نبود با تبصرهای مرحله تحویل اساسنامههای آنها را به مرجع ذیربط پیشبینی کردهایم.
بدیهی است خانهسینما پس از ثبت اساسنامه انجمنهای عضو، با توجه به ضوابط پیشبینی شده میتواند انجمنهای صنفی جدید را که مشابه اصناف عضو پیشین نباشند پس از طی تشریفات پیشبینی شده در اساسنامه به عضویت بپذیرد.
امر بدیهی را مکرر میکنیم که از آغاز اختلاف مدیریت کنونی وزارت ارشاد با خانهسینما تا روزهای پایانی مرحله اصلاح اساسنامه، همه مذاکرات حکایت از وجود خانهسینما با ایرادهایی حاشیهای بر آن بوده است.
از این رو مصاحبه اخیر معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه بیست و سی شبکه دوم سینما را مبنی بر تأسیس خانهسینما، خارج از تمامی توافقاتی میدانیم که تا این تاریخ از سوی همان وزارتخانه و شخص ایشان پذیرفته و نمایندگان وزارت ارشاد جهت اجرای آن در جلسات اصلاح اساسنامه خانهسینما شرکت کردهاند.
به گزارش مهر، شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در جدیدترین اظهاراتش گفته بود: دلیل تعطیلی خانه سینما غیرقانونی بودن آن بود و وقتی که موضوع خانه سینما مطرح شد، وزارت ارشاد مورد بازخواست قرار گرفت که چرا زودتر این کار انجام نشد.
وی درباره لزوم اضافه شدن پسوند جمهوری اسلامی ایران به عنوان خانه سینما گفت: این پیشنهادی بود که در جلسه مربوط طرح شد اما اعضای جلسه به توافق نرسیدند و در مرحله بعدی در این خصوص تصمیم گیری میشود. هویت ما جمهوری اسلامی است و رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
به گفته شمقدری، اساسنامه خانهسینما پس از تصویب و اجماع باید وارد مسیر قانونی و در مرکز رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تصویب تا هیئت موسس و هیئت امنا مشخص شود.
نظر شما