به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد در همايش مسئولان فناوري اطلاعات و ارتباطات، گفت: گمرک الكترونيكي كه در چارچوب گمرک نوين شكل مي گيرد يک استرانژي و راهبرد برد ـ برد بين گمرک و تمام ذينفعان است.

رئيس كل گمرک جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اهداف مختلفي دارد كه تسهيل تجارت و افزايش سرعت، تقويت نظارت و كنترل، سهولت كار ذينفعان، كاركنان سازمان، فعالان اقتصادي و ساير سازمان ها و ارتقاء سلامت اداري از جمله اين اهداف است.

وي گفت: وقتي صحبت از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي شود، تنها صحبت از سخت افزار و نرم افزار نيست، بلكه بسياري از موارد از جمله داشتن مركز داده مطلوب، سيستم ها و نرم افزار مناسب، نيروي انساني متخصص و امنيت فضاي تبادل اطلاعات را شامل مي شود.

معمارنژاد بیان داشت: زماني اهداف مورد نظر در فناوري اطلاعات و ارتباطات تحقق مي يابد كه همه موارد شامل نرم افزار، سخت افزار، شبكه، نيروي انساني و امنيت شبكه مورد توجه قرار گيرد و هماهنگي عمل كند.

رئیس کل گمرک، با اشاره به نتايج و مزاياي استقرار گمرک نوين، گفت: گمرک نوين داراي محورهايي از جمله فرآيندها، مديريت، فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع انساني و ساختار است كه يكي از محورهاي آن، گمرک الكترونيک است كه به ساير محورها خدمت ارائه مي دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اينكه گمرک الكترونيک در قالب يک مجموعه اي به عنوان گمرک نوين، ديگر يک انتخاب نيست بلكه يک اجبار است، افزود: مهمترين موضوع در گمرک الكترونيكي يكپارچگي بين سيستم ها به لحاظ ارائه اطلاعات و ارتباط منطقي بين سيستم ها است، بنابراين در راه اندازي سيستم ها در گمرک ارتباط آن با ساير سيستم ها بايد لحاظ شود.

وي اظهار داشت: نبود ساختار سازماني مناسب، نبود نيروي انساني متخصص، نداشتن قوانين و مقررات مترقي سبب مي شود تا گمرک الكترونيكي نتواند به عنوان يک عامل تأثيرگذار كامل عمل كند. معمارنژاد با تأكيد بر اينكه مبناي تمام اصول و كار در گمرک كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو است، گفت: اولين هدفي كه در كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو مطرح شده نوين سازي گمرک بوده که استانداردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را مورد توجه قرار داده است.

رئيس كل گمرک ايران با اشاره به اينكه مديريت خطر و حسابرسي پس از ترخيص يكي از موضوعات نوين و پيشرفته در گمرک است، بیان داشت: مديريت ريسک بر مبناي مجموعه اي از اطلاعات و با تكيه بر يكسري سيستم هاي درون و برون سازماني است كه با هماهنگ كردن آن اين هوشمندي را ايجاد مي كند تا گمرک بر مبناي مديريت خطر فعاليت كند.

به گفته وي، مديريت خطر و حسابرسي پس از ترخيص از مقوله هاي جديدي است كه براي اجراي دقيق و عملياتي كردن آن نياز به استفاده از ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد. معمارنژاد در بخش ديگري از سخنانش در خصوص انتظارات خود از مسئولان فناوري اطلاعات و ارتباطات، گفت: اشراف كامل مسئولان فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سامانه هاي هوشمند، برنامه گمرک نوين و تقويت دانش و آگاهي خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از مهمترين انتظارات گمرک از مسئولان اين حوزه است.