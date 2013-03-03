16 بازیکن به تیم ملی فوتسال دعوت شدند/ نظری دعوت شد از شمسایی خبری نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مصطفی نظری، سپهر محمدی، مجتبی نصیرنیا، محمد کشاورز، سید علی کیایی، بابک سهرابی، طاها مرتضوی، محمد طاهری، احمد اسماعیل‌پور، علی اصغر حسن زاده، علیرضا وفایی، قدرت بهادری، ابوالقاسم عروجی، اسماعیل وطن خواه، مهدی جاوید و حسین طیبی نفراتی هستند که صبح فردا دوشنبه 14 اسفندماه ساعت 10 خود را به کادر فنی در هتل المپیک معرفی کنند.

بازیکنان از صبح فردا در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال حضور داشته و تا روز پنجشنبه 17 اسفندماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند. تیم ملی روز 18 اسفند به روسیه سفر می‌کند.

سرمربیگری تیم فوق بر عهده خسوس کاندلاس و مربیگری تیم ملی بر عهده رضا لک، محمد هاشم زاده، امین فراشی، قدرت باقری است. وحید شمسایی که صحبت هایی مبنی بر حضورش در کادر فنی مطرح شده بود در فهرست جدید این کادر جایی ندارد.