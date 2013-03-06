به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران به همراه تیم امید صبح روز جمعه این هفته برای حضور در تورنمنت روسیه راهی این کشور می‌شود. پیش از این قرار بود جمعا 28 بازیکن شامل 14 بازیکن بزرگسال و 14 بازیکن امید به این تورنمنت بروند ولی با درخواست سرپرست کمیته فوتسال، تیم بزرگسالان با همین 16 بازیکنی که در اردو هستند، به روسیه سفر می‌کند. به این ترتیب دو بازیکن از تیم امید خط می‌خورند تا هیچ بازیکنی از فهرست تیم بزرگسالان کنار گذاشته نشود.

سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: طبق برنامه 16 بازیکن بزرگسال در اردو هستند که طبیعتا باید دو نفر آنها خط می‌خوردند ولی من به کادر فنی تیم ملی توصیه کردم بزرگسالان با 16 بازیکن به این تورنمنت بروند. نظر من این بود حتی اگر این بازیکنان به میدان هم نمی‌روند، در کنار تیم ملی باشند تا تجربه حضور در یک تورنمنت بین المللی را کسب کنند.