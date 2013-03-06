  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

با نظر سرپرست کمیته فوتسال؛

تیم ملی فوتسال با 16 بازیکن به روسیه می‌رود

تیم ملی فوتسال با 16 بازیکن به روسیه می‌رود

تیم ملی فوتسال ایران که قرار بود با 14 بازیکن راهی روسیه شود، با نظر سرپرست کمیته فوتسال با 16 بازیکن به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران به همراه تیم امید صبح روز جمعه این هفته برای حضور در تورنمنت روسیه راهی این کشور می‌شود. پیش از این قرار بود جمعا 28 بازیکن شامل 14 بازیکن بزرگسال و 14 بازیکن امید به این تورنمنت بروند ولی با درخواست سرپرست کمیته فوتسال، تیم بزرگسالان با همین 16 بازیکنی که در اردو هستند، به روسیه سفر می‌کند. به این ترتیب دو بازیکن از تیم امید خط می‌خورند تا هیچ بازیکنی از فهرست تیم بزرگسالان کنار گذاشته نشود.

سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: طبق برنامه 16 بازیکن بزرگسال در اردو هستند که طبیعتا باید دو نفر آنها خط می‌خوردند ولی من به کادر فنی تیم ملی توصیه کردم بزرگسالان با 16 بازیکن به این تورنمنت بروند. نظر من این بود حتی اگر این بازیکنان به میدان هم نمی‌روند، در کنار تیم ملی باشند تا تجربه حضور در یک تورنمنت بین المللی را کسب کنند.

کد مطلب 2012461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها