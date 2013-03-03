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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

نشست هم‌اندیشی اعضای مجمع کمیته ملی المپیک فردا برگزار می‌شود

نشست هم‌اندیشی اعضای مجمع کمیته ملی المپیک فردا برگزار می‌شود

نشست هم‌اندیشی اعضای کمیته ملی المپیک با اعضای فدراسیون‌ها و مسئولان وزارت ورزش فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به در پیش داشتن رقابت‌های متعدد آسیایی در سال آینده همچون سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، چهارمین دوره بازی‌های آسیایی داخل سالن رزمی، دومین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان و چگونگی حضور قدرتمندانه کاروان ورزشی کشورمان در این رویدادها و همچنین بررسی چگونگی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک و ارسال آن به IOC از موضوعات مهم نشست هم اندیشی فوق خواهد بود.

پس از لغو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک از سوی IOC مقرر شد که نشستی با حضور روسای فدراسیون‌ها تحت عنوان هم‌اندیشی برگزار شود اما نکته جالب نشست فردا عدم دعوت از روسای برکنار شده، موردی که IOC شدیدا به آن تاکید دارد، است.
 

کد مطلب 2010284

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