به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راهآهن، دیدار تیمهای فوتبال راهآهن تهران و پرسپولیس در هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز یکشنبه 20 اسفندماه برگزار میشود و به علت اینکه راهآهن میزبان این بازی است، مسئولان این باشگاه اصرار دارند در ورزشگاه اکباتان پذیرای پرسپولیس باشند.
کاظم امانی با اعلام این خبر که باشگاه راهآهن در تلاش برای فراهم کردن شرایط بازی است، گفت: همان طور که سرپرست سازمان لیگ اعلام کرد، این سازمان با میزبانی اکباتان موافق است و مطمئنیم شورای تامین هم مخالفتی با این قضیه نخواهد داشت. به همین دلیل باشگاه در تمامی زمینهها فعالیت خود را آغاز کرده تا بازی به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
وی اضافه کرد: ما مذاکرات و نامهنگاریهای لازم با نهادهای ذیربط برای کنترل ترافیک، سازماندهی تماشاگران، برقراری نظم و امنیت و ... را آغاز کردهایم و هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم تا این بازی با کمترین مشکل و با کیفیت بالا برگزار شود و دیگر هیچ دغدغهای در این رابطه وجود نداشته باشد. ما طبق قواعد حرفهای رفتار میکنیم و چون 10 درصد ورزشگاه به هواداران پرسپولیس تعلق میگیرد، هیچگونه نگرانی بابت تامین نظم و امنیت هم وجود ندارد.
قائم مقام باشگاه راهآهن از اصرار کادرفنی تیم فوتبال ابن باشگاه در زمینه برگزاری بازی در ورزشگاه اکباتان خبر داد و افزود: علی دایی هم با این نظر باشگاه موافق هستند و تاکید دارد از حق میزبانیمان استفاده کنیم. این بحث که ما جلوی پرسپولیس ظاهر نمیشویم، هم درست نیست زیرا خودمان را برای آن بازی آماده کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: روز 20 اسفندماه به ورزشگاه اکباتان میآییم و این پرسپولیسیها هستند که باید جلوی ما ظاهر شوند. ما به سازمان لیگ اعلام کردهایم که هرگونه همکاری برای برگزاری بدون مشکل بازی را با آنها خواهیم داشت و از اینجا به بعد آنها باید نسبت به انجام این کار تلاش و مساعدت داشته باشند.
امانی تاکید کرد: به هر حال ما برای تیممان هزینه میکنیم و حتی ورزشگاه اختصاصی هم خریدهایم، به همین خاطر مسئولان هم باید حرفهای فکر کنند و اجازه ندهند در حق تیمها ظلم شود. البته من از طریق رسانهها متوجه شدم که محمد رویانیان هم موافقت و آمادگی خود را برای بازی در اکباتان اعلام کرده که این موضوع به تسهیل امور کمک میکند.
وی با اعلام رضایت از روند حرکتی تیم راهآهن هم اظهار داشت: خدارا شکر پیروزی مقابل پیکان باعث شد هفتههای باقیمانده را با آرامش بیشتری سپری کنیم. راهآهن تا الان نسبت به تمام سالهای گذشته عملکرد بهتری داشته و اگر همین روند را تا آخر فصل طی کند، میتواند جایگاه بسیار خوبی در جدول داشته باشد. باتوجه به شرایط آغاز فصل، نتیجه بسیار خوبی است و باشگاه را به تحقق برنامههایش در سالهای آینده امیدوار میکند.
قائم مقام باشگاه راهآهن همچنین تصریح کرد: برای ادامه حضور در فوتبال ایران برنامههای متعددی داریم و میخواهیم با تقویت آکادمی باشگاه که طی چندماه اخیر کارهای خوبی در آن انجام شده، به یکی از باشگاههای بازیکنساز و مدعی در فوتبال ایران تبدیل شویم.
وی درباره بحثهای مربوط به تغییر نام باشگاه راهآهن هم یادآور شد: در این زمینه سعی خواهد شد قدمت و اعتبار راهآهن حفظ شود ولی دلیلی وجود ندارد که مالکان از امتیاز بهرهمندی از نام تیم محروم شوند. در این رابطه مطالعات زیادی کردهایم و حتی نظرخواهی هم میکنیم. تلاش ما این است نام راهآهن را به نحوی حفظ کنیم که هم تاریخ باشگاه مورد توجه قرار بگیرد و هم مالکان باشگاه از هزینهای که میکنند، بهرهمند شوند.
امانی در پایان گفت: اینکه بعضیها میگویند تعویض نام، اعتبار راهآهن را از بین میبرد، کاملا اشتباه است. اگر بخش خصوصی انگیزه نداشته باشد و به سراغ تیمها نیاید، باشگاهها با این وضع نابود میشوند. مگر بانک ملی، دارایی و غیره این طور نشدند؟ پس با در نظر گرفتن قدمت و حیثیت نام راهآهن، از نام مورد نظر مالکان نیز استفاده خواهد شد.
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