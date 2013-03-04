900 طرح مهر ماندگار در کشور در دست اجرا است

علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از طرح های مهر ماندگار شهرستان دامغان به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای 900 طرح مهر ماندگار در سطح کشور 170 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین طرح های مهرماندگار در استان هایی است که دارای منابع طبیعی فراوان هستند یادآور شد: با ارزیابی های انجام شده بیشترین طرح های مهر ماندگار در استان های بوشهر، خوزستان و هرمزگان در دست اجرا است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور طرح های مهر ماندگار تصریح کرد: مهمترین طرح های دردست اجرای مهر ماندگار در سطح کشور در بخش های انرژی، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، آبرسانی، راه، بنادر و کشتیرانی قرار دارد.

محرابیان خاطرنشان کرد: برای تأمین هزینه اجرای طرح های مهر ماندگار در سطح کشور از تسهیلات بانکی، فروش اوراق مشارکت و از محل فروش سهام شرکت ها بهره گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تمام سعی دولت بر این است که پروژه های طرح های مهر ماندگار در سراسر کشور تا شش ماه نخست سال 92 تکمیل و به بهره برداری برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور طرح های مهر ماندگار گفت: امیدواریم با همراهی و گام های خوب دولت، پروژه های مهر ماندگار هر چه زودتر تکمیل و مردم از آن بهره مند شوند.

به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور ظهر یکشنبه در جریان سفر به استان سمنان از پروژه های عمرانی بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرح ها قرار گرفت.

استان سمنان دارای 33 پروژه مهر ماندگار بوده که برای اجرای این پروژه ها یک هزار و دویست میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

این پروژه ها به طور میانگین 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.