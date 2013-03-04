پنجمین جشنواره تجسمی فجر برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان پنجمین جشنواره تجسمی فجر بدین شرح هستند:

برگزیدگان نقاشی

در این بخش هیچ اثری شایسته برگزیده شدن نبود و به ترتیب حروف الفبا از خالقان آثار زیر تقدیر شد:



نازگل پور اصغری حقی



رقیه حبیبی آذر از استان گیلان



زهره کرامت از استان فارس



خدیجه میرسالاری از استان خوزستان



بهزاد نقاش از استان البرز



تقدیر ویژه از فرهیخته بخش نقاشی مرتضی اسدی



برگزیدگان سفالگری

فهیمه رمضان اهوازی از استان خراسان رضوی



نیکو اسماعیلی از استان اصفهان

فرزانه مصطفایی از استان تهران



تقدیر ویژه از فرهیخته بخش سفالگری محمدمهدی انوشفر



برگزیدگان کاریکاتور



پویا عبدلی از استان کرمانشاه

والنستین جورجیف از کشور بلغارستان



دورو اکسینته از کشور رمانی



تقدیر ویژه از فرهیخته بخش کاریکاتور کامبیز درم بخش



برگزیدگان عکس



سید رضا مهری از استان خراسان رضوی



سیداحسان باقری از استان تهران



محمدرضا مومنی از استان اصفهان



تقدیر ویژه از فرهیخته بخش عکاسی استاد محمد صیاد صبور



برگزیدگان خوشنویسی



مجتبی شریفی از استان اصفهان



سیدحیدر موسوی از استان قزوین



حمید جعفری از استان اصفهان



تقدیر ویژه از فرهیخته بخش خوشنویسی محمدحسین عطارچیان



برگزیدگان نگارگری



رویا حسن‌کازرونی از استان تهران

سعید فصیح از استان اصفهان

زهرا صنعت‌گر از استان تهران



برگزیدگان مجسمه‌سازی



ناهید حاجی محمدی اوشانی از استان تهران



حسین تک‌زارع از استان البرز



سیده‌آذین ساداتی از استان مازندران



برگزیدگان تصویرسازی



افسانه مرادی از استان تهران



عطیه ضیغمی از استان خراسان شمالی

مژگان اکبری از استان مازندران



برگزیدگان مقالات علمی



ناصر مقدم کوهی، غزل بیرامی، محمد اسماعیل‌زاده



برگزیدگان فیلم‌های مستند



فرحناز شریفی برای تدوین مستند "ناگهان تو گم می‌شوی"



مرتضی هدایی برای تصویربرداری مستند "بی‌مکان و بی‌زمان"



تندیس طوبای زرین، دیپلم افتخار و مبلغ سی میلیون به سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری برای فیلم "ناگهان تو گم شدی"



جایزه بهترین پژوهش



امیرحسین سنایی و مسعود امینی برای پژوهش فیلم "خاک حافظه"



جایزه بهترین کارگردانی



حسین نقاش برای فیلم "مهرا"

هنرمندانی چون مرتضی اسدی‌ (نقاش)، محمدمهدی انوشفر (سفالگر)، کامبیز درم‌بخش (کاریکاتوریست)، محمد صیاد صبور (عکاس)، محمدحسین عطارچیان (خوش‌نویس) که مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند همچنین حائز دریافت مدال درجه یک هنری و لوح تقدیر از سوی برگزارکنندگان پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر شدند.